Дух захватывает! Головокружительные висячие мосты в Европе
Длина имеет значение, но все же не решающее. Какие подвесные пешеходные мосты попали в список самых впечатляющих в Европе, составленный немецким порталом Reisereporter?
1. Трифтбрюкке
170-метровый мост Трифт или Трифтбрюкке (Triftbrücke, 2009 год) в Швейцарии - самый длинный висячий пешеходный мост в Альпах.
2. 516 Арока
Мост 516 Арока (516 Arouca, 2021 год) в Португалии - третий по длине подвесной пешеходный мост в мире после 721-метрового Sky-Bridge в Чехии (2022 год) и 665-метрового Skywalk Willingen (2023 год) в Германии.
3. Пик Уолк
107-метровый мост Пик Уолк (Peak Walk, 2014 год) в Швейцарии - первый в мире подвесной мост, соединяющий две вершины. Проложен от станции канатной дороги на горе Се Руж до смотровой площадки на соседнем пике.
4. Гейерлей
Подвесной канатный мост Гейерлей (Hängeseilbrücke Geierlay, 2015 год) - 360-метровый мост в регионе Хунсрюк в Германии. Проложен над долиной Мерсдорфского ручья, впадающего в Мозель.
5. Хайлайн 179
403-метровый канатный мост Хайлайн 179 (Highline 179, 2014 год) над горной дорогой B 179 в австрийском регионе Тироль. Проложен между склонами, на которых находятся руины замка Эренберг и форт Клаудиа.
6. Титан РТ
483-метровый мост Титан РТ (Titan RT, 2017 год) расположен в Гарце около плотины Раппбоде. До 2023 года был самым длинным в Германии. Входит в десятку самых длинных подвесных пешеходных мостов мире.
7. Гьёльмуннебруа
120-метровый мост Гьёльмуннебруа (Gjølmunnebrua, 2012 год) расположен в Норвегии на маршруте для скалолазов на головокружительной 750-метровой высоте над фьордом. Является самым высоким подвесным пешеходным мостом в мире.
8. Титлис Клифф Уолк
100-метровый подвесной мост Титлис Клифф Уолк (Titlis Cliff Walk, 2012 год) в Швейцарии. Высота над пропастью - 500 метров. По высоте расположения над уровнем моря (3020 метров) занимает первое место в мире.
9. Каминито Дель Рей
35-метровый подвесной мост на Королевской тропе - Каминито Дель Рей (Caminito del Rey, 1921 год) в Испании. Маршрут был проложен в начале XX века и считался самым опасным в мире. В 2015 году тропу заново открыли после реконструкции.
10. Тибетский мост Караск
270-метровый Тибетский мост Караск (Tibetische Brücke Carasc, 2015 год) в швейцарском кантоне Тичино. Проложен над непроходимым ущельем и соединяет две соседние общины.
11. ВильдЛайн
380-метровый подвесной мост ВильдЛайн (WildLine-Hängebrücke, 2018 год) находится в немецком регионе Шварцвальд около курорта Бад-Вильдбад и дает возможность полюбоваться здешними живописными ландшафтами.
12. Кэррик-а-Рид
Подвесной мост Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede, 2008 год) в Северной Ирландии. Первый мост был построен в этом месте здешними рыбаками в середине XVII века. Этот мост был также изображен на гравюре 1841 года в начале нашего обзора.