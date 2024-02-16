Подвесной мост Кэррик-а-Рид (Carrick-a-Rede, 2008 год) в Северной Ирландии. Первый мост был построен в этом месте здешними рыбаками в середине XVII века. Этот мост был также изображен на гравюре 1841 года в начале нашего обзора.