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Истребитель F-16Фото: Sgt. Joseph Swafford/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

Дуда призвал готовить пилотов Украины на истребителях F-16

Дмитрий Андреев
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 марта.

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На 379-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 9 марта (время московское).

Дуда призвал готовить пилотов Украины на истребителях F-16

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Президент Польши Анджей Дуда призвал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Это "необходимо", заявил он в интервью американскому телеканалу CNN.

По мнению польского президента, вооруженные силы Украины захотят соответствовать стандартам НАТО и поэтому будут использовать истребители F-16. "Подготовка пилотов в Украине важна и совершенно необходима", - сказал он. 

Кроме того, Анджей Дуда вновь указал, что Польша готова передать свои истребители МиГ-29 советского производства Украине, но в рамках международной коалиции. "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова использовать их немедленно", - сказал Дуда.

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

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