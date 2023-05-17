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Истребитлеи F-16 ПольшиФото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
КонфликтыУкраина

Дуда: Польша не может передать Украине свои F-16

Даниил Сотников
7 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 мая.

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На 448-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не ощущает давления на Германию в вопросе поставок Украине истребителей. "К нам нет никаких требований", - сказал Шольц после саммита Совета Европы в Рейкьявике. На вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной "коалиции истребителей", канцлер ответил, что эта проблема "не так актуальна, какой ее выставляют". По словам Шольца, Германия концентрируется на поставках танков, боеприпасов, ПВО и создании "функционирующей системы ремонта" техники. 

Дуда: Польша не может передать Украине свои F-16

++14.05++

Польша не может позволить себе передать Украине имеющиеся у нее истребители F-16, заявил президент Польши Анджей Дуда. "У нас относительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов - я говорил об этом некоторое время назад с премьер-министром и министром национальной обороны. Однако количество самолетов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине", - сказал Дуда. По его словам, Польша готов при этом и дальше передавать Украине истребители МиГ-29.

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

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