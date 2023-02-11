Дуда: Отправка F-16 Киеву стала бы очень серьезным решением

На 354-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 12 февраля (время московское).

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Киеву стала бы "очень серьезным решением". Такую позицию он озвучил в беседе с британской ведущей Лорой Кунсберг. По словам Дуды, подобное решение "нелегко принять", кроме того, необходимо согласование данного шага с союзниками по НАТО. В Варшаве польский лидер отметил, что в составе польских ВВС - менее 50 таких истребителей. "У нас их недостаточно", "и нам потребуется гораздо больше", указал он. Во время выступления в парламенте Великобритании президент Украины Владимир Зеленский призвал направить Киеву самолеты для борьбы с Россией. "Обращаюсь к вам и ко всему миру с простыми, но самыми важными словами - (предоставьте. - Ред.) боевые самолеты Украине, крылья - для свободы", - подчеркнул он.

Хроника событий 11 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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