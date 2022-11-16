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Полиция в Пшеводуве, где падение ракеты привело к взрывуФото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS
КонфликтыУкраина

Дуда: Многое говорит о том, что это была ракета ПВО Украины

Евгений Жуков
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 ноября.

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На 266-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 16 ноября (время московское).

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил на Россию полную ответственность за взрыв в польско-украинской границе, при котором погибли два человека. Признав, что у альянса "нет никаких указаний" на то, что ракетный удар был преднамеренной атакой и что, по предварительным данным, причиной инцидента, скорее всего, стала ракета ПВО Украины, выпущенная для защиты от российских крылатых ракет, он добавил: "Но позвольте мне внести ясность. Это не вина Украины. Вся ответственность лежит на России, которая продолжает свою незаконную войну против Украины".

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США ввели санкции против нескольких иранских организаций, связанных с поставками беспилотников для российской армии. В санкционный список включены научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries - разработчик и производитель БПЛА серии Shahed, а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которых ведомство считает ответственными за транспортировку оружия в Россию.

Кроме того, санкции касаются Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, через которых, по сведениям Вашингтона, иранские дроны получала российская ЧВК Вагнера.

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Служба безопасности Украины обнаружила в освобожденных районах Николаевской области более 100 мин, спрятанных в школах, говорится в сообщении СБУ. Служба указывает, что во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах установлено местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами, среди прочего - сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ. Так, в недавно освобожденной Снигиревке Баштанского района сотрудники СБУ за два дня обнаружили, среди прочего, более 200 танковых снарядов, свыше 100 мин, 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки, 13 боевых гранат Ф-1, 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы, более 15 тысяч патронов различного калибра.

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В Херсонской области пропала замглавы оккупационной "администрации" Екатерина Губарева. Об этом написал в Telegram ее муж, бывший "народный губернатор" Донбасса Павел Губарев: "Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели - здание правительства Херсонской области в Геническе". По его словам, все попытки дозвониться до "главы" пророссийской "администрации" области Владимира Сальдо были безрезультатны.

Дуда: Многое говорит о том, что это была ракета ПВО Украины

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Варшава склонна полагать, что взрыв в Пшеводуве был вызван падением украинской ракеты. "Ничто не говорит о том, что это было умышленное нападение на Польшу, - заявил президент страны Анджей Дуда. - Многое указывает на то, что это была ракета противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала на польскую территорию".

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Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил Россию в том, что жители его страны испытывают чувство опасности. По его словам, 15 ноября, когда взрыв в Пшеводуве привел к гибели двух человек, стал "самым драматическим днем" с начала войны в Украине. "Это первые жертвы этой войны на польской земле, и поэтому мы все так глубоко переживаем эту трагическую, ненужную смерть наших соотечественников", - заявил лидер либерально-консервативной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Хроника событий 16 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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