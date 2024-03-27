Автобус дальнего следования компании Flixbus, выполнявший рейс из Берлина в Цюрих, разбился под Лейпцигом в среду, 27 марта. По данным полиции, в результате этого ДТП погибли как минимум пять человек, 20 пассажиров получили травмы.

По предварительной информации, двухэтажный автобус по невыясненной причине на прямом участке дороги съехал на обочину, врезался в деревья и перевернулся на бок. Из-за этого ДТП автобан A9, соединяющий Берлин и Мюнхен, перекрыли в обоих направлениях. В операции по спасению принимали участие пять вертолетов. Всех раненых доставили в близлежащие клиники.

По данным таблоида Bild, на борту автобуса находились два водителя и 53 пассажира. Как указали в компании Flixbus, оба водителя выжили. Министр транспорта федеральной земли Саксония Мартин Дулиг (Martin Dulig) выразил соболезнования близким жертв и пострадавших, а также поблагодарил спасателей за быстрое оказание помощи потерпевшим.

Авария автобуса Flixbus в 2029 году

Это уже не первое ДТП с участием рейсовых автобусов компании Flixbus на автобане A9. В мае 2019 года, также под Лейпцигом, перевернулся автобус этой компании, перевозивший 74 пассажиров. Тогда одна женщина погибла, более 70 человек пострадали, из них 7 получили тяжелые ранения.

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