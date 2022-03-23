Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Двадцать четвертый день войны в Украине: главные события

В Минобороны РФ заявили о применении гиперзвукового оружия в Украине. С начала войны около 190 тысяч человек эвакуированы из Украины по гуманитарным коридорам. Польша выступила за торговую блокаду РФ.