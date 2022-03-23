 Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 24.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Также в программе: критики Кремля и Путина во Франции и предвыборная кампания в Венгрии и тема войны в Украине.

Смотреть видео 26:26

Другие сюжеты в медиатеке

Что случилось в Киеве, Чернигове, Николаеве на 28-й день противостояния Украины российской агрессии.

28-й день войны в Украине: пожары после обстрелов в Киеве (23.03.2022) 23.03.2022

Что происходит в Киеве и других украинских городах

26-й день войны в Украине: бомбежки, обстрелы, смерти, слезы (21.03.2022) 21.03.2022

Покинуть Мариуполь - одна из главных целей остающихся в городе мирных жителей.

Катастрофа в Мариуполе приобретает все более чудовищные масштабы (24.03.2022) 24.03.2022

Местные жители пытаются хоть немного навести у себя дома порядок.

27-й день войны: разрушенные дома в Киеве, Харькове и Чернигове (22.03.2022) 22.03.2022

Другие сюжеты в рубрике: Политика

Из-за войны в Украине пострадали программы обмена и проекты между Германией и Россией. Но в некоторых вузах готовы помог

Война в Украине разорвала научные связи между Германией и Россией (24.03.2022) 24.03.2022

Для многих украинцев, спасающихся от войны, центральный вокзал Берлина становится первой остановкой в Германии.

Германия приняла более 218 тысячи беженцев от войны в Украине (24.03.2022) 24.03.2022

В столице Германии наладили отправку гуманитарной помощи в Украину.

Гуманитарный экспресс: в Берлине представили "железнодорожный мост помощи" (24.03.2022) 24.03.2022

Эмоциональные выступления, близость к народу и актерский опыт - слагаемые успеха Зеленского.

"Путин хочет быть героем, а Зеленский им является" (24.03.2022) 24.03.2022

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 24 марта

Фотохроника войны в Украине - 24 марта 24.03.2022

Владимир Зеленский: "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин"; кому помогает святая Джавелина; как выглядят имперские амбиции Владимира Путина.

Service members of pro-Russian troops are seen atop of a tank during Ukraine-Russia conflict on the outskirts of the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 20, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Двадцать пятый день войны в Украине: главные события 20.03.2022

В Минобороны РФ заявили о повторном применении гиперзвукового оружия в Украине. Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед израильским Кнессетом. В Германии прошли антивоенные акции.

17.03.2022 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Bundestag in Berlin Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht per Videoschalte zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestags am 17.03.2022 in Berlin. Berlin Bundestag Berlin Deutschland *** Ukrainian President Volodymyr Selenskyj in the Bundestag in Berlin Ukrainian President Volodymyr Selenskyj speaks by video link to the members of the German Bundestag on 17 03 2022 in Berlin Berlin Bundestag Berlin Germany

Владимир Зеленский в бундестаге назвал приоритеты на переговорах с Москвой 17.03.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 17 марта.

Ein Mikoyan MiG-31 Abfangjäger der russischen Luftwaffe fliegt bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges beladen mit einer ballistischen Luft-Boden-Rakete «Kinschal» (Kh-47M2 Kinzhal) durch die Luft. +++ dpa-Bildfunk +++

Двадцать четвертый день войны в Украине: главные события 19.03.2022

В Минобороны РФ заявили о применении гиперзвукового оружия в Украине. С начала войны около 190 тысяч человек эвакуированы из Украины по гуманитарным коридорам. Польша выступила за торговую блокаду РФ.