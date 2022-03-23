Друзья Путина в Европе: кто поддерживает российского президента на Западе? Европа в фокусе

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Также в программе: критики Кремля и Путина во Франции и предвыборная кампания в Венгрии и тема войны в Украине.
Владимир Зеленский: "Каждый из нас - президент, и каждый из нас - воин"; кому помогает святая Джавелина; как выглядят имперские амбиции Владимира Путина.
В Минобороны РФ заявили о повторном применении гиперзвукового оружия в Украине. Украинский президент Владимир Зеленский выступил перед израильским Кнессетом. В Германии прошли антивоенные акции.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 17 марта.
В Минобороны РФ заявили о применении гиперзвукового оружия в Украине. С начала войны около 190 тысяч человек эвакуированы из Украины по гуманитарным коридорам. Польша выступила за торговую блокаду РФ.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия