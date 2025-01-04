  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыРоссия

Дроны ВСУ атаковали Воронеж, более 100 человек эвакуированы

Николай Линке
4 января 2025 г.

Над Воронежем сбили не менее пяти украинских беспилотников. Эвакуированы жители трех многоквартирных домов.

https://p.dw.com/p/4op4k
Запуск украинского дрона в Харьковской области в июне 2024 года.
Запуск украинского дрона в Харьковской области в июне 2024 года.Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские дроны атаковали Воронеж в субботу, 4 января. Пострадавших нет, жителей нескольких многоквартирных домов эвакуировали, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

По его данным, над Воронежем сбили не менее пяти беспилотников. Они упали на жилые дома в двух местах Левобережного района города: на улицах Иркутской и Димитрова. В некоторых квартирах выбило окна. Жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек. Для них создали пункт временного содержания в близлежащей школе. 

Один из беспилотников залетел в окно квартиры в многоэтажном доме.

Саперы подорвали обломки дронов. "Для оперативного устранения всех последствий происшествий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сообщил чиновник.

Градоначальник Сергей Петрин опубликовал фото многоэтажки, где выбило окна. Судя по всему, удар был не сильным и коснулся лишь одного балкона.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
external

Наступление на Покровск, скандал вокруг 155-й бригады ВСУ и "Черная вдова" на Днепре

Наступление на Покровск, скандал вокруг 155-й бригады ВСУ и "Черная вдова" на Днепре

Армия РФ пытается обойти Покровск с юга. Скандал в 155-й бригаде ВСУ из-за дезертирства. А также первый речной дрон ВСУ "Черная вдова".
Политика4 января 2025 г.03:31 мин.
Украинский вертолет пролетает над противотанковым рвом, Днепропетровская область, ноябрь 2024 года.

Планирование и ответственность. Что не так с фортификациями в Украине

Планирование и ответственность. Что не так с фортификациями в Украине

В Силах поддержки ВСУ отрицают проблемы с фортификациями вдоль линии фронта. Однако военные, которые держат там оборону, и нардепы, которые осмотрели укрепления, говорят о ряде недостатков.
Политика28 декабря 2024 г.
Показать еще