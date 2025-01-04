Дроны ВСУ атаковали Воронеж, более 100 человек эвакуированы

Над Воронежем сбили не менее пяти украинских беспилотников. Эвакуированы жители трех многоквартирных домов.

Украинские дроны атаковали Воронеж в субботу, 4 января. Пострадавших нет, жителей нескольких многоквартирных домов эвакуировали, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев.

По его данным, над Воронежем сбили не менее пяти беспилотников. Они упали на жилые дома в двух местах Левобережного района города: на улицах Иркутской и Димитрова. В некоторых квартирах выбило окна. Жителей трех домов эвакуировали, всего более 100 человек. Для них создали пункт временного содержания в близлежащей школе.

Один из беспилотников залетел в окно квартиры в многоэтажном доме.

Саперы подорвали обломки дронов. "Для оперативного устранения всех последствий происшествий в Левобережном районе Воронежа введен режим ЧС", - сообщил чиновник.

Градоначальник Сергей Петрин опубликовал фото многоэтажки, где выбило окна. Судя по всему, удар был не сильным и коснулся лишь одного балкона.