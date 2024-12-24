Дроны ВСУ атаковали Миллерово в Ростовской области

Дроны ВСУ атаковали Миллерово в Ростовской области24 декабря 2024 г.
Украинские беспилотники атаковали город Миллерово в Ростовской области, в котором расположен одноименный военный аэродром, в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и Минобороны РФ.
По данным исполняющего обязанности главы региона, российским силам ПВО удалось сбить восемь украинских БПЛА в районе Миллерово. Минобороны, в свою очередь, отчиталось о девяти сбитых дронах над Ростовской областью.
Юрий Слюсарь заявил, что в результате обстрела, "по оперативным данным", никто не пострадал.
Вторая атака Ростовской области за несколько дней
В ночь на воскресенье, 22 декабря, в небе над Ростовской областью также сбили несколько дронов. По данным Юрия Слюсаря, восемь БПЛА тогда удалось уничтожить и подавить в Азовском море возле Таганрога и Новочеркасска. Еще одну ракету сбили возле Миллерово.
Всего же в ту ночь средствами ПВО были уничтожены 42 украинских беспилотника, отчитались в Минобороны России.