Дроны ВСУ атаковали Миллерово в Ростовской области

Российские силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Ростовской области, рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь. БПЛА ударили по городу Миллерово, где расположен военный аэродром.

Украинские беспилотники атаковали город Миллерово в Ростовской области, в котором расположен одноименный военный аэродром, в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и Минобороны РФ.

По данным исполняющего обязанности главы региона, российским силам ПВО удалось сбить восемь украинских БПЛА в районе Миллерово. Минобороны, в свою очередь, отчиталось о девяти сбитых дронах над Ростовской областью.

Юрий Слюсарь заявил, что в результате обстрела, "по оперативным данным", никто не пострадал.

Вторая атака Ростовской области за несколько дней

В ночь на воскресенье, 22 декабря, в небе над Ростовской областью также сбили несколько дронов. По данным Юрия Слюсаря, восемь БПЛА тогда удалось уничтожить и подавить в Азовском море возле Таганрога и Новочеркасска. Еще одну ракету сбили возле Миллерово.

Всего же в ту ночь средствами ПВО были уничтожены 42 украинских беспилотника, отчитались в Минобороны России.