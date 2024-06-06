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Дроны дважды поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов

Роман Сулима
6 июня 2024 г.

В Ростовской области ночью прогремела серия взрывов на местном заводе нефтепродуктов. Возникший пожар, по данным местных властей, потушили к утру. Пожарные не тушили огонь после первой атаки из-за угрозы повторной.

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Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дронов 15 февраля 2024 года
Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дронов 15 февраля 2024 года (фото из архива)Фото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

В Ростовской области в ночь на четверг, 6 июня, прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. "ВСУ, предварительно, ударили по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Там начался пожар", - написал местный Telegram-канал, ранее уточнив также, что "в районе этого места - столб огня". На видео видно большой пожар.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев после ночных сообщений о первой атаке БПЛА написал в своем Telegram-канале: "Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда". Он уточнил, что погибших и пострадавших нет, но "информация уточняется". Позже, в 4.00 мск Голубев написал, что пожар ликвидирован.

Минобороны России инцидент пока не комментировало.

Налеты дронов на российские НПЗ

В последние месяцы участились атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия в России. Подобные инциденты произошли, в частности, в Волгоградской, Калужской, Рязанской, Ростовской, Самарской, Смоленской и Ярославской областях, Краснодарском крае, а также в Башкортостане и Татарстане. В конце марта была предпринята попытка атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 27 апреля при налете на этот НПЗ была повреждена ректификационная колонна.

В частности, 13 марта беспилотники Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины уже атаковали и Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, напоминают украинские СМИ.

 

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