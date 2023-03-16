"Дрянная игра". Что предлагала АдГ по "Северному потоку"
Виталий Кропман
34 мин. назад
Фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию диверсии на "Северных потоках". Что в этой идее не устроило депутатов бундестага?
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Поздним вечером 15 марта в немецком бундестаге вновь говорили о взрывах на газопроводах "Северного потока". Инициатором дискуссии выступила фракция оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая призвала к созданию парламентской комиссии по расследованию атаки на эти объекты критической инфраструктуры. Расследование причин повреждения газопроводов уже проводится в Германии, Дании и Швеции. Но немецким правым популистам это показалось недостаточным.
Чего хотят правые популисты?
В своем запросе АдГ предлагает создать парламентскую комиссию из 16 членов, которой предстоит выяснить, как и на основании каких сведений федеральное правительство действовало в связи со взрывами на газопроводах "Северного потока". Спецслужбы ФРГ предполагают, что это была диверсия.
По мнению АдГ, расследованию подлежат не только данные о фактическом ходе событий, приведших к разрушению газопроводов, но и "все меры, принятые иностранными государствами, целью которых было воспрепятствовать строительству, финансированию, вводу в эксплуатацию и ремонту трубопровода".
Среди прочего, считают в АдГ, следственная комиссия должна выяснить, пыталось ли и в какой степени правительство Германии путем переговоров или других мер добиться отмены санкций в связи со строительством газопроводов, получало ли оно информацию об угрозах диверсии и какое влияние это оказало на действия кабинета министров. И, наконец, депутаты хотят знать "какие меры федеральное правительство и федеральные власти приняли до сих пор, чтобы прояснить ситуацию с нападением на "Северные потоки", а, в частности, удалось ли с помощью средств разведки получить информацию об исполнителях атаки.
"Главная жертва - Германия"
Обсуждение запроса АдГ стало последним пунктом повестки дня 90-го пленарного заседания бундестага. Представлять запрос фракция отправила профессора-экономиста Харальда Вейеля (Harald Weyel). В пятиминутном эмоциональном выступлении он назвал Германию главной жертвой диверсии на "Северных потоках". Теперь, по его словам, страна не просто вынуждена платить куда большие суммы старым или новым посредникам и поставщикам газа, но и выкладывать миллиарды в "ненужные новые инвестиции".
После чего депутат перешел в привычную для АдГ атаку на немецкое правительство. В своем выступлении он сравнил подрыв газопроводов "Северного потока" с уничтожением башен Всемирного торгового центра в США 11 сентября 2001 года. Это сравнение возмутило депутата бундестага от ХДС/ХСС Фолькера Ульриха (Volker Ulrich), назвавшего высказывание представителя АдГ "издевательством над памятью жертв 11 сентября", которое недопустимо терпеть в немецком бундестаге.
Депутат АдГ назвал "Северный поток" "почти единственным презентабельным проектом настоящей немецкой политики интересов". Этим высказыванием он вызвал лишь жидкие аплодисменты со стороны немногочисленных членов своей фракции, поскольку к концу его выступления зал пленарных заседаний бундестага изрядно опустел.
"Путин ведет энергетическую войну против Германии"
Депутат от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), член комиссии бундестага по энергетике и защите климата Бенгт Бергт (Bengt Bergt ) первым оппонировал АдГ.
Он напомнил коллегам, что еще до диверсии на "Северных потоках" поставки газа из России в ФРГ были прекращены. "Дело в том, что Путин ведет энергетическую войну против Германии и Европы", - уверен политик, а АдГ, часть членов которой "глубоко погрязла в болоте российской коррупции", боится называть вещи своими именами.
"Это дрянная игра" АдГ
Депутат от оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС Патрик Шнидер (Patrick Schnieder) в своем выступлении подчеркнул: нет никаких фактов, подтверждающих, что расследование, проводимое Федеральной прокуратурой Германии "не ведется должным образом", и нет абсолютно никаких оснований "для создания комиссии по расследованию", тем более в бундестаге. "Мы все знаем, что это контрпродуктивно, что мы даже помешаем расследованию. Правоохранители имеют право блокировать информацию, потому что они заинтересованы в том, чтобы продолжать расследование без помех и не разглашать промежуточные результаты", - напомнил политик.
Он выразил уверенность, что АдГ на самом деле вовсе не заинтересована в разъяснении ситуации. "Они готовят здесь свое обычное блюдо, выбирая знакомые ингредиенты: теорию заговора, инсинуации, спекуляции и все это сдабривают щепоткой антиамериканизма. Обычные ингредиенты, которые они смешивают в своих супах, и ничего больше", - подчеркнул Шнидер. "Вы занимаетесь здесь бизнесом Путина, а это дрянная игра, и мы не собираемся играть в эту дрянную игру", - завершил свое выступление он.
"АдГ хочет помешать расследованию"
Тему продолжил депутат от партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую коалицию, Леон Экерт (Leon Eckert). Политик также напомнил: прокуратура неоднократно заявляла, что не может публиковать предварительные материалы, исходя из тактики следственных действий.
АдГ же, предположил депутат, наоборот, хотела бы добиться публикации предварительных результатов, чтобы продолжить "дикие спекуляции" вокруг темы и "тем самым помешать важным расследованиям, которые должен вести генеральный прокурор". "Мы отклоняем это предложение (о создании парламентской комиссии. - Ред.), и я рад, что подавляющее большинство членов палаты считают так же", - заявил Экерт.
После обсуждения в пленарном зале запрос АдГ должен быть передан на рассмотрение в парламентский комитет по выборам, иммунитету и процедурным вопросам. Но, судя по высказанной позиции депутатов, а запрос не поддержала ни одна фракция бундестага, судьба очередной инициативы правых популистов предрешена.