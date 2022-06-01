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Достопримечательности Северного моря
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Тематическая страница DW "Достопримечательности Северного моря в Германии".
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Контекст
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире
Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
14 фото
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
Не могут найти! Живописному острову требуется машинист
На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм
15.11.2023
15 ноября 2023 г.
В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин
В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин
На немецких курортах насчитывается более 100 тысяч плетеных пляжных корзин.
Туризм
16.10.2023
16 октября 2023 г.
Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"
Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"
Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма - посреди Ваттового мелководья.
Туризм
23.06.2023
23 июня 2023 г.
Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны
Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны
Самые популярные пляжи на побережье Германии и немецких островах в Балтийском и Северном море.
Туризм
16.06.2023
16 июня 2023 г.
Морские коньки возвращаются к берегам Германии
Морские коньки возвращаются к берегам Германии
Морские коньки исчезли здесь еще в 1930-х. Причиной возращения могли стать ветряные парки.
Туризм
14.06.2023
14 июня 2023 г.
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