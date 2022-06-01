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Достопримечательности Северного моря

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Тематическая страница DW "Достопримечательности Северного моря в Германии".

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Контекст

Люди в лодке

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи немецкого острова оказались среди лучших в мире

Пляжи острова Зюльт попали в сотню лучших мире по версии путеводителя Lonely Planet.
Туризм1 февраля 2024 г.14 фото
Остров Вангероге

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

Не могут найти! Живописному острову требуется машинист

На немецком острове Вангероге вновь ищут машиниста для здешней узкоколейки Deutsche Bahn.
Туризм15 ноября 2023 г.
Пляжные корзины

В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин

В Германии прошли аукционы по продаже пляжных корзин

На немецких курортах насчитывается более 100 тысяч плетеных пляжных корзин.
Туризм16 октября 2023 г.
Ваттовое мелководье

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Немецким ученым удалось обнаружить фундамент большого кирпичного храма - посреди Ваттового мелководья.
Туризм23 июня 2023 г.
Остров Зюльт

Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны

Лучшие морские пляжи Германии - белые пески и широкие дюны

Самые популярные пляжи на побережье Германии и немецких островах в Балтийском и Северном море.
Туризм16 июня 2023 г.
Европейский морской конек

Морские коньки возвращаются к берегам Германии

Морские коньки возвращаются к берегам Германии

Морские коньки исчезли здесь еще в 1930-х. Причиной возращения могли стать ветряные парки.
Туризм14 июня 2023 г.
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