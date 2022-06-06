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Достопримечательности Боденского озера в Германии

Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе трех европейских стран.

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Контекст

Zeppelin NT над Кельнским собором

Пассажирские дирижабли возвращаются в небо

Пассажирские дирижабли возвращаются в небо

Где в Германии совершают регулярные рейсы пассажирские дирижабли - современные цеппелины?
Туризм15 мая 2024 г.
Храм Святых Марии и Марка на острове Райхенау в Германии

Немецкий храм получил подарок от папы Франциска

Немецкий храм получил подарок от папы Франциска

Папа римский присвоил статус малой базилики бывшей монастырской церкви на острове Райхенау.
Туризм22 апреля 2024 г.
Благовещение Пресвятой Богородицы

В Германии показывают великолепные рукописи Средневековья

В Германии показывают великолепные рукописи Средневековья

В Констанце открылась выставка, посвященная 1300-летию Монастырского острова Райхенау.
Туризм22 апреля 2024 г.
Паром "Сентис"

Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"

Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"

Этот швейцарский паром был затоплен посреди Боденского озера в 1933 году.
Туризм4 марта 2024 г.
Reichsabtei Salem

Залемское аббатство на Боденском озере

Залемское аббатство на Боденском озере

В бывшем Залемском аббатстве работает интернат, в котором учился принц Филипп.
Туризм5 июля 2022 г.
Павлин из цветов - один из самых фотографируемых мотивов на острове Майнау

Остров цветов Майнау на Боденском озере

Остров цветов Майнау на Боденском озере

Остров Майнау превратился в цветущий сад, благодаря усилиям правнука царя Александра II.
Туризм6 июня 2022 г.
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