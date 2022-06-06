You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Реклама
Достопримечательности Боденского озера в Германии
Боденское озеро находится в альпийских предгорьях на границе трех европейских стран.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Пассажирские дирижабли возвращаются в небо
Пассажирские дирижабли возвращаются в небо
Где в Германии совершают регулярные рейсы пассажирские дирижабли - современные цеппелины?
Туризм
15.05.2024
15 мая 2024 г.
Немецкий храм получил подарок от папы Франциска
Немецкий храм получил подарок от папы Франциска
Папа римский присвоил статус малой базилики бывшей монастырской церкви на острове Райхенау.
Туризм
22.04.2024
22 апреля 2024 г.
В Германии показывают великолепные рукописи Средневековья
В Германии показывают великолепные рукописи Средневековья
В Констанце открылась выставка, посвященная 1300-летию Монастырского острова Райхенау.
Туризм
22.04.2024
22 апреля 2024 г.
Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"
Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"
Этот швейцарский паром был затоплен посреди Боденского озера в 1933 году.
Туризм
04.03.2024
4 марта 2024 г.
Залемское аббатство на Боденском озере
Залемское аббатство на Боденском озере
В бывшем Залемском аббатстве работает интернат, в котором учился принц Филипп.
Туризм
05.07.2022
5 июля 2022 г.
Остров цветов Майнау на Боденском озере
Остров цветов Майнау на Боденском озере
Остров Майнау превратился в цветущий сад, благодаря усилиям правнука царя Александра II.
Туризм
06.06.2022
6 июня 2022 г.
Показать больше
Всего публикаций: 21
Реклама