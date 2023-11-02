Рыболовные суда РФ могли совершить диверсию на газопроводе

По данным журналистов-расследователей из центра "Досье", опубликованном во вторник, 31 октября, Российская Федерация может быть причастна к разрушению в октябре 2023 года газопровода Balticconnector, расположенного в море между Эстонией и Финляндией, а также к повреждению оптоволоконного кабеля у архипелага Шпицберген в январе 2022 года. Кроме того, спецслужбы РФ могут иметь прямое отношению к ряду диверсий, произошедших за последние годы в водах Северного Ледовитого океана, утверждают авторы расследования.

"За последние два года возле берегов Скандинавии произошло несколько загадочных инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры. Последний случился 8 октября - тогда китайский контейнеровоз вывел из строя газопровод между Финляндией и Эстонией, считает финская полиция. Центр "Досье" изучил владельцев корабля и нашёл у них связи с Россией. А подозреваемыми в предыдущих инцидентах и вовсе были российские суда", - говорится в расследовании.

Как выяснило "Досье", конечным владельцем судна Newnew Polar Bear, причастного, по мнению финской полиции, к повреждению газопровода Balticconnector, является китайский предприниматель Фань Юйсинь. Журналисты утверждают, что бизнесмен тесно связан с Россией: в 2016 году он открыл в Москве компанию "Русс-кит центр образования и культуры", которая позднее была переименована в "Торгмолл".

Расследователи видят российский след в инцидентах

7 января 2022 года, еще до вторжения РФ в Украину, произошел внезапный выход из строя оптоволоконного кабеля, соединяющего архипелаг Шпицберген с материковой Норвегией. По этому кабелю передавались данные от спутниковых станций SvalSat, которые используют NASA и Европейское космическое агентство. Как сообщила полиция королевства, в районе аварии на дне были найдены следы оборудования рыболовного судна.

Журналисты выяснили, что в то утро в районе аварии находилось только одно судно - российский рыболовный траулер "Мелькарт 5". Специалисты "Досье" утверждают, что судно действительно могло "дотянуться" до дна в районе инцидента. Однако при этом они отмечают, что часть ответственности несет и компания, проложившая оптоволокно. По инструкции, если в водах ведется рыбная ловля, кабель связи должен быть закопан на глубину до двух метров. Полиция Норвегии закрыла дело о повреждении кабеля через два месяца после инцидента.

По данным специалистов центра "Досье", руководящие позиции в большинстве рыболовецких компаний России, ведущих профильную деятельность в северных водах, занимают бывшие сотрудники ФСБ. Центр расследований утверждает, что большинство рыболовных судов, которые были созданы по советским технологиям, могут быть легко переоборудованы в минные тральщики.

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