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"Досье": В РФ открыто публикуются адреса секретных объектов

Евгений Жуков
2 октября 2023 г.

На сайтах регионов РФ опубликованы перечни особых потребителей электроэнергии, которые нельзя отключать от энергоснабжения, выяснил Центр "Досье". В них приводятся сведения о многих секретных объектах спецслужб.

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Здание ГРУ в Москве (фото из архива)
Здание ГРУ в Москве (фото из архива)Фото: Pavel Golovkin/dpa/picture alliance

Центр "Досье" обнаружил на сайтах администраций российских регионов в открытом доступе документы, в которых собраны сведения о секретных объектах - воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны, ФСО, ГРУ, МВД и ФСИН с указанием адресов, где они расположены. Как пишет издание в понедельник, 2 октября, эти документы представляют собой перечни особых потребителей электроэнергии, которые ни при каких условиях нельзя отключать от энергоснабжения.

При этом журналисты отмечают, что подобные сведения по закону относятся к государственной тайне и их разглашение запрещено статьей 283 Уголовного кодекса. Между тем содержимое большинства страниц 434-страничного документа, опубликованного на сайте мэрии Москвы, никакой тайны не содержит: это медучреждения, объекты РЖД и метрополитена, инфраструктура связи, федеральные и городские органы власти и прочие.

"Досье" пишет, что наибольшая концентрация секретных объектов сосредоточена в Серебряном Бору - особо охраняемой природной территории в столичном районе Хорошево-Мневники. Там находятся принадлежащие СВР объекты войсковой части, а также участки, предназначенные для "обеспечения обороны и безопасности" и "эксплуатации служебной дачи".

Как указывают расследователи, некоторые принадлежащие ФСО объекты из "Особой группы" московского списка, согласно открытым данным, относятся к территориям московских храмов.

В "Особую группу" внесены и частные квартиры

Кроме того, в утвержденном Сергеем Собяниным перечне особых потребителей электроэнергии есть адреса, по которым зарегистрированы сотрудники секретных ведомств. В документе, в частности, указаны две конкретные квартиры жилого дома № 91 по Профсоюзной улице, приписанные к Службе внешней разведки. А здание в Столешниковом переулке, где располагается кафе "Жан-Жак", оказалось связано с ФСО.

Подобные списки имеются и на интернет-страницах властей других регионов РФ, причем принципы их составления различаются. Так, "в Приморском крае адреса частей Минобороны указаны подробно и конкретно, но без номеров и наименований частей", говорится в публикации. "Чеченская республика, судя по списку, утвержденному Рамзаном Кадыровым, - оплот мира: в перечне только больницы, школы и детские сады - и ни одной воинской части. Зато в Северной Осетии - Алании "объекты" управления ФСБ есть чуть ли не в каждом селе", - пишет центр "Досье".

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