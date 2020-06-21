 Трамп впервые выступил перед сторонниками после заражения коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2020

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Мир

Трамп впервые выступил перед сторонниками после заражения коронавирусом

Президент заверил, что Америка победит коронавирус, обратившись к сторонникам впервые после курса лечения. Трамп готовится к предвыборным митингам, о результатах его тестов на SARS-CoV-2 неизвестно.

Дональд Трамп с медицинской маской в руке и флаг США на балконе Белого дома

Дональд Трамп обращается к сторонникам с балкона Белого дома

Президент США Дональд Трамп впервые после курса лечения выступил перед своими сторонниками. "Мы не можем позволить нашей стране превратиться в социалистическую", - заявил американский лидер с балкона Белого дома в субботу, 10 октября. Глава государства добавил, что возвращается к предвыборным митингам и намерен выступить во Флориде уже 12 октября. Аналогичные мероприятия в предстоящие дни запланированы также в Пенсильвании и Айове. Выборы президента должны пройти 3 ноября.

Трамп снял маску на время 20-минутной речи, во время которой сообщил, что великолепно себя чувствует. Президент заверил, что Америка победит коронавирус SARS-CoV-2, упомянув при этом Китай, где были зафиксированы первые случаи заражения человека.

О заражении главы Белого дома и его супруги Мелании Трамп новым вирусом стало известно в ночь на 2 октября. Президента поместили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, а вечером 5 октября глава государства вернулся в Белый дом. Врач 8 октября разрешил Трампу участвовать в общественных мероприятиях.  Администрация не сообщала о новых тестах на наличие коронавируса, поэтому до сих пор неизвестно, может ли президент заразить других.

На Соединенные Штаты приходится пятая часть заражений в мире

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 37,44 млн жителей планеты, а 1,07 млн больных с COVID-19 умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (7,9 млн), Индии (7 млн) и Бразилии (5 млн). Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

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