Трамп просит Верховный суд о допуске к праймериз в Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп в среду, 3 января, обратился в Верховный суд США с официальной просьбой оставить его имя в избирательном бюллетене на праймериз в Колорадо.

Таким образом Трамп опротестовал решение Верховного суда Колорадо от 19 декабря 2023 года отстранить его от первичных выборов Республиканской партии в этом штате, запланированных на 5 марта 2024 года.

"Решение Верховного суда Колорадо неконституционно лишило бы права голоса миллионы избирателей в Колорадо и, вероятно, будет использовано в качестве шаблона для лишения права голоса десятков миллионов избирателей по всей стране", - заявили в апелляции адвокаты Трампа.

Запрет для Трампа баллотироваться на праймериз в Колорадо

Запрет баллотироваться на праймериз для Дональда Трампа Верховный суд Колорадо обосновал 14-й поправкой к Конституции страны. Она лишает права занимать гражданские и военные государственные должности лиц, участвовавших в мятеже. Штурм Капитолия сторонниками экс-президента США в январе 2021 года судьи расценили как мятеж.

"Апелляция господина Трампа усиливает давление на Верховный суд США, учитывая количество претензий к правомочности господина Трампа и необходимость общенационального решения этого вопроса на фоне приближения праймериз", - написала в этой связи газета The New York Times .

Апелляция Трампа на отстранение его от праймериз в штате Мэн

Ранее, в ночь на 3 января, СМИ сообщили, что Дональд Трамп подал в суд штата Мэн апелляцию на решение госсекретаря штата Шенны Беллоуз не допустить его к участию в праймериз республиканцев на территории этого штата.

Иски в отношении экс-президента США с требованием запретить ему участвовать в праймериз были поданы еще в нескольких штатах. Верховный суд Миннесоты в ноябре 2023 года отказался запрещать Трампу баллотироваться, а в Мичигане суд постановил, что Конгресс США, а не судебная власть, должен решать, может ли республиканец остаться в избирательных бюллетенях.

Сам экс-президент США свою причастность к штурму Капитолия отрицает.

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