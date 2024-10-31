Дональд Трамп пообщался с журналистами из кабины мусоровоза

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отреагировал на слова президента США Джо Байдена о "мусоре" среди его сторонников и по прибытии в штат Висконсин забрался в кабину мусоровоза, на котором был написан слоган его кампании - "Make America great again" (Сделаем Америку снова великой - Ред.). Оттуда он пообщался с журналистами, сообщают СМИ в среду, 30 октября.

На опубликованном агентством AP видеоролике видно, что экс-президент США был одет в светоотражающий оранжево-желтый жилет. "Как вам мой мусоровоз?" - поинтересовался он у журналистов и добавил, что этот мусоровоз "в честь Камалы и Джо Байдена".

Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа "мусором"

Президент США Джо Байден ранее в своей речи назвал сторонников Дональда Трампа "мусором". Таким образом он отреагировал на высказывание комика Тони Хинчклиффа, заявившего, что Пуэрто-Рико - "остров мусора, плавающий в океане" на митинге Трампа в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. "Единственный мусор, который там плавает - это его сторонники", - сказал Байден.

Сидя в кабине брендированного мусоровоза, Дональд Трамп заявил, что "любит Пуэрто-Рико", а Пуэрто-Рико любит его. "Я ничего не знаю об этом комике. Я просто люблю Пуэрто-Рико. Никто не сделал для Пуэрто-Рико больше, чем я", - сказал он, после чего еще раз заявил, что "ничего не знает" о комике и "никогда его не видел". "Я слышал, что он сделал заявление. Но это было просто заявление, которое он сделал. Он комик, что я вам могу сказать", - добавил кандидат в президенты США от Республиканской партии.