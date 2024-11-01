Трамп: Те, кто считает что я российский шпион, больны

Экс-президент США в интервью Такеру Карлсону напомнил о санкциях, введенных при нем против трубопровода "Северный поток - 2", и заявил, что у США есть "опасные внутренние враги".

Дональд Трамп - экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на выборах главы американского государства в ноябре текущего года - заявил, что не является "другом России", а те, кто утверждают обратное, - "больные люди". "Они любят говорить, что я - друг России, что я работал на Россию, что я - российский шпион. Эти люди больны", - завил Трамп в интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону во время встречи со своими сторонниками в Глендейле, пригороде столицы штата Аризона Феникса. Запись этой беседы Карлсон выложил в микроблоге X в пятницу, 1 ноября.

Кроме прочего, Дональд Трамп обвинил действующего президента, демократа Джо Байдена, в том, что тот "объединил Россию и Китай", так что самому Трампу, если он пойдет на второй президентский срок, "придется разделить их". "Новое сближение между Россией и Китаем - это очень опасная вещь. Байден объединил их. Какой позор! Мне придется разделить их, и я думаю, что я смогу это", - подчеркнул республиканец.

В то же время Трамп заявил, что во время своего президенства заблокировал строительство трубопровода "Северный поток - 2", ведущего по дну Балтийского моря из России в Германию. "Я уничтожил его. Никто не сделал этого, а я сделал. Я остановил его", - сказал республиканец. При этом он, очевидно, подразумевал не подрыв этого газопровода, случившийся во время президентства Джо Байдена, в сентябре 2022 года, а санкции, введенные США в декабре 2019 года, которые должны были коснуться компаний, причастных к завершению строительства "Северного потока - 2".

Дональд Трамп о своих политических оппонентах

В интервью Такеру Карлсону Дональд Трамп несколько раз нелестно отозвался о своей сопернице в президентской гонке - демократке Камале Харрис. В частности, он назвал ее "индивидуалом с низким коэффициентом интеллекта" и "тупой, как скала". До этого Харрис на встрече с неопределившимися избирателями, организованной телеканалом CNN 23 октября, назвала Трампа фашистом и заявила, что он - "угроза для благополучия и безопасности Америки".

В беседе с Карлсоном Дональд Трамп заявил также, что у США есть опасные "внутренние враги". "У нас есть очень плохие люди, и эти люди очень опасны. Они хотели бы уничтожить нашу страну. Они хотели бы превратить нашу страну в хорошую коммунистическую или фашистскую страну любым доступным им способом, и мы должны быть осторожны с этим", - указал он.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что сможет одержать "одну из величайших побед всех времен" на выборах, если только удастся пресечь мошенничество в пользу его соперников.