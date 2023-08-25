Домашнее насилие в Украине: в ходе войны ситуация ухудшилась

Число обращений о домашнем насилии за первые полгода 2023 года в Украине выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го. В чем причина и как влияет на это война - у DW.

Домашнее насилие в Украине долгое время оставалось проблемой, о которой было не принято говорить. Впрочем, с развитием нацсистемы предотвращения и противодействия этим видам правонарушений в 2017 году украинцы из года в год все чаще обращались в полицию и специализированные сервисы за помощью.

Пик пришелся на период коронавирусных ограничений. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года число таких обращений в правоохранительные органы существенно снизилось. Сейчас оно вновь растет. Как сообщил начальник Управления участковых офицеров полиции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Сергей Алешкин, за первое полугодие 2023 года было зафиксировано на 40 процентов больше сообщений о домашнем насилии, чем за аналогичный период 2022 года. Чем вызван такой прирост и как война влияет на ситуацию, разбиралась DW.

Из-за войны люди не обращались за помощью

"Первые три месяца (после вторжения РФ. - Ред.) в стране царил хаос. Главной задачей людей было сохранить свою, а также близких, жизнь и здоровье. Поэтому вопрос домашнего насилия не стоял на повестке дня", - отмечает в беседе с DW замглавы Управления мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины Ольга Перунова. По ее словам, когда ситуация в стране стабилизировалась, а люди из зон активных боевых действий уже обосновались в более безопасных регионах страны, вопрос обращений о случаях домашнего насилия снова стал актуальным.

Приложение со скрытым интерфейсом позволяет пострадавшим без звонка связаться с полицией Фото: Francois Destoc/MAXPPP/picture alliance/dpa

Кроме того, продолжает чиновница, в августе 2022 года в Украине запустили мобильное приложение с замаскированным интерфейсом, позволяющее пострадавшим незаметно сообщить правоохранителям о случаях насилия. Это, добавляет Перунова, рассчитано на тех лиц, кто из-за тотального контроля со стороны обидчика не может обратиться позвонить в полицию.

В то же время она обращает внимание на то, что нынешняя статистика - почти 145 тысяч обращений за полгода - незначительно отличается от данных за такой же период 2021 года, когда были зарегистрированы около 144 тысяч обращений. По мнению чиновницы, это свидетельствует о том, что "страшной динамики" во время войны нет.

Многие стесняются говорить о насилии

Между тем правозащитники фиксируют постепенный рост числа обращений пострадавших от домашнего насилия даже в условиях полномасштабной войны РФ против Украины. По словам директора департамента национальных горячих линий "Ла Страда-Украина" Алены Кривуляк, число таких обращений в ним в нынешнем году выросло почти на 15% по сравнению с таким же периодом 2022-го.

Алены Кривуляк Фото: Privat

"Довольно часто пострадавшие боятся говорить о проблемах, апеллируя к тому, что сейчас в стране война, все силы брошены на контрнаступление, а тут я со своим домашним насилием. То есть пострадавшие считают, что у полиции или других госструктур, адвокатов есть гораздо более важные дела, например расследование военных преступлений", - уточняет в интервью DW Кривуляк.

И отмечает, что на горячую линию "Ла-Страда", в частности, поступают обращения от людей с временно оккупированных территорий, где получить помощь от органов власти Украины невозможно, а значит, они не попадают в статистику правоохранительных органов. Также в "Ла-Страда" обращаются люди из зон активных боевых действий, где полиция не всегда может оперативно реагировать на случаи домашнего насилия, добавляет Кривуляк.

Еще одной причиной увеличения числа обращений в полицию в 2023 году специалист аналитического центра Ассоциации женщин-юристов Украины "ЮрФем" Дарья Росохата называет восстановление полноценного функционирования сервисов помощи пострадавшим и рассмотрения этих дел в судах. "В прошлом году большинство таких сервисов не работало должным образом. На тех территориях, где происходили активные боевые действия, показатели по рассмотрению административных правонарушений гораздо ниже", - указывает Росохата.

Общество становится более толерантным к насилию?

Кроме того, по ее мнению, война негативно влияет на понимание и толерантность населения в отношении насилия: "Привыкая к тому, что насилие есть каждый день, мы понимаем, что это входит в поле условной нормы. То есть человек может даже не заметить, что перешел черту".

Помогают тут, продолжает Росохата, активные информационные кампании, направленные на предотвращение домашнего насилия и информирование населения. Общественная осведомленность о проблеме, в частности, способствует увеличению случаев обращений. В целом же война в Украине стала катализатором тех проблем в сфере домашнего насилия, которые ранее наблюдались, но замалчивались, полагает Алена Кривуляк.

"Кто-то в начале войны был уверен, что ситуация изменится, если мужчина пойдет на фронт. Но когда он возвращается в отпуск или на выходные домой, то, к сожалению, проблема только обостряется, учитывая все события, которым он стал свидетелем на передовой и ухудшение эмоционального состояния", - поясняет она.

И обращает внимание на то, что участились случаи угроз оружием от тех мужчин-обидчиков, которые служат в армии: "Это точно не о дискредитации украинской армии, которая прилагает чрезвычайные усилия для защиты страны. Но стоит отметить, что у тех обидчиков, которые ушли на фронт и применяли дома насилие до начала полномасштабной войны, теперь появилось оружие. И они все чаще угрожают им. И женщина никогда не может быть уверена на 100%, что это оружие не применят".

Количество обращений от мужчин возросло

В ситуациях домашнего насилия, как правило, пострадавшими являются женщины, однако в условиях войны заметно увеличилось число обращений от мужчин, констатирует Кривуляк. По ее словам, обычно это касается лиц пожилого возраста, в отношении которых акты насилия совершают их взрослые дети. Впрочем, проблемы имеют место и в семьях, где женщина с детьми выехала за границу и ограничила общение отца с ними. В таких ситуациях, в частности, оказываются военные, которые воюют на передовой.

Также в условиях войны чаще стали происходить случаи экономического насилия, когда базовые потребности пострадавших ограничивают - выгоняют их из дома, забирают деньги, продукты, отказываются вызывать медпомощь. По словам Кривуляк, они составляют около 20% от общего числа сообщений.

Обращения от украинок из-за рубежа

Обычно сигналы о случаях домашнего насилия комплексные и содержат признаки различных его видов, говорит Кривуляк. Впрочем, все же больше всего обращений, как и до войны, которые фиксируют операторы горячей линии, касаются психологического насилия, сообщила правозащитница. Среди них - информация от женщин, которые из-за войны выехали за границу, но страдают от насилия со стороны мужчин, оставшихся в Украине: "Чаще всего это ситуации, когда происходит постоянный мониторинг в соцсетях, обрывается телефон, и это физически мешает жить".

Большинство украинских беженцев, выехавших за границу, - женщины с детьми Фото: Elisabetta Zavoli/Getty Images

Такого рода сообщения от украинок фиксируют также правоохранительные органы. "Если человек имел возможность дозвониться по номеру 102, это обращение все равно будет зарегистрировано и взято в работу, где бы ни находилась пострадавшая. Самый главный вопрос - где обидчик", - подчеркивает Ольга Перунова. Кроме того, около трех процентов обращений на горячую линию "Ла-Страда" составляют сообщения от пострадавших, которые вместе с мужчинами выехали за границу и из-за языкового барьера, непонимания законодательства другой страны и незнания местных сервисов помощи ограничены там в возможностях.

Случаи сексуального насилия растут на фоне войны

Меньшинство обращений касается случаев сексуального насилия, впрочем, в условиях войны наблюдается тенденция к их роству, отмечает Кривуляк. И объясняет это тем, что к такой категории преступлений относятся случаи так называемой "порномести", когда партнеры используют фото и видео интимного характера для оказания давления, манипуляций и шантажа. Кроме того, случаются ситуации принуждения к сексу со стороны мужчин-военных, которые приезжают в отпуск, добавляет правозащитница, напоминая, что секс без добровольного согласия является изнасилованием.

Переселенцы в очереди за гуманитарной помощью в Харькове, февраль 2023 года Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/abaca/picture alliance

Обращения от семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составляют два процента сообщений на горячую линию за первое полугодие 2023 года, делится Алена Кривуляк. Она признает, что эта цифра может быть большей, ведь не все позвонившие рассказывают операторам, что являются переселенцами. Сопутствующими факторами в случаях домашнего насилия среди этого слоя населения Кривуляк называет проблемы адаптации на новом месте, трудности с трудоустройством и злоупотребление алкоголем.

По ее оценке, особенно уязвимы тут люди пожилого возраста: "В этой нестабильной ситуации они имеют определенную стабильность в виде пенсии. И довольно часто взрослые дети или внуки совершают психологическое и экономическое насилие в отношении своих бабушек, дедушек, мам, пап, отбирая у них пенсионную карточку и используя ее на свои собственные нужды".

Переселенцы боятся огласки из-за страха проблем во время адаптации

Довольно часто ВПЛ боятся обращаться за помощью из страха огласки, отмечает в разговоре с DW психолог одной из киевских мобильных бригад социально-психологической помощи Ольга Бойко, которая выезжает к пострадавшим от домашнего насилия домой. Она объясняет это желанием избежать дополнительных проблем во время адаптации на новом месте и страхом потерять арендованное жилье.

Большинство жертв домашнего насилия - женщины Фото: imago images/Bernd Günther

В качестве примера Бойко приводит недавний случай одной из пациенток из Северодонецка, которую сильно избил муж. "Она не хотела домой вызывать полицию, поэтому мы сопровождали ее в участок, где сняли побои. Сейчас она подает на развод", - говорит Бойко. И добавляет, что случаи домашнего насилия в семьях ВПЛ составляют примерно половину от всех обращений в бригаду, которая обслуживают один из районов Киева - города, где из-за высокой плотности населения традиционно фиксируется больше всего обращений по поводу домашнего насилия.

"В целом люди очень травмированы войной. На этом фоне участились случаи тревожных расстройств и панических атак, что при отсутствия лечения также приводит к конфликтам", - подвела итог Ольга Бойко.

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