Дом знаменитого художника Йозефа Бойса откроют для всех

В этом доме немецкий художник и перформансист жил вместе со своей семьей и творил более 20 лет - вплоть до своей смерти. Нынешний владелец здания сделал из него больше, чем музей.

Большая часть жизни величайшего художника-постмодерниста послевоенной Германии Йозефа Бойса (Joseph Beuys) связана с Дюссельдорфом. В городском районе Оберкассель, в доме по адресу Дракеплац, 4 (Drakeplatz, 4), он жил и творил с 1961 по 1986 годы - вплоть до своей смерти. Теперь дом впервые сделают доступным общественности. С воскресенья, 22 сентября, посетители смогут осмотреть интерьер, снимки, на которых Бойс запечатлен в повседневной жизни и во время работы, а также около шести десятков произведений художника и перформансиста.

"Это был дом для мозга Бойса", - говорит бывший директор Художественного музея фон дер Хайд в Вуппертале Герхард Финкх (Gerhard Finckh), один из участников небольшой команды, которая занималась преобразованием и модернизацией здания. "В нем присутствует прошлое, но мы перевоплотили его в нечто новое", - дополняет его коллега Эльза Чарновски (Elza Czarnowski). В частности, от прежней обстановки сохранился стол во внутреннем дворе, который Бойс смастерил, взгромоздив друг на друга обычные бетонные и белую мраморную плиты. Происхождение ванной комнаты с розовой плиткой, напротив, еще не совсем ясно. Неизвестно, выглядела ли она так еще при жизни художника или яркость в интерьер привнес следующий владелец дома. "В любом случае Бойсу нравился итальянский стиль", - отмечает Финкх. На верхнем этаже дома он использовал терракотовую плитку.

Ванная комната в бывшем доме Бойса Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Дом, где Энди Уорхол обедал у Бойса

На одном из черно-белых снимков Йозеф Бойс и его жена Ева вместе с двумя детьми Венцелем и Йессикой смотрят по телевизору "Звездный путь". Семья въехала в этот дом площадью 250 кв метров в 1961 году. "Бойс со своим кожаным чемоданом, я - с небольшой корзиной, доставшейся мне от бабушки", - описывала позже Ева Бойс их скудное хозяйство. Многие вещи из домашней утвари художник позже превратил в арт-объекты. В одном углу сегодня виднеется отверстие от каминной трубы - сама труба уже многие годы является частью экспозиции Художественного музея Дюссельдорфа. Позже предметы быта семьи Бойсов появлялись на выставках и в коллекциях ряда известных музеев мира - например, сам камин или ствол рождественского дерева.

В бывшем доме-ателье Йозефа Бойса Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

В 1975 году семья переехала в квартиру, расположенную по близости. Дом на Дракеплац стал офисом и ателье Бойса, его пространством для размышлений. Здание приобрел в 2021 году фонд Брунхильды Молль (Brunhilde Moll Stiftung) - после того, как город Дюссельдорф и федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия не проявили интереса, несмотря на то, что в Германии тогда широко отмечалось 100 лет со дня рождения художника. После перепланировки дом лишь частично сохранил свое историческое значение - так звучало официальное обоснование.

Искусствовед Герхард Финкх с такой позицией не согласился. Он подчеркивает, что Бойс был одним из важнейших европейских художников второй половины 20-го века, а этот дом являлся его творческим эпицентром. Здесь он создавал скульптуры, здесь рождались идеи для его перформансов. В комнатах с высокими потолками и большими окнами часто встречались знаменитости из мира политики и искусства. На одном из обедов присутствовал Энди Уорхол.

Дом Бойса - c искусством в ДНК

В будущем в этом доме будут гостить художники - участники стипендиальных программ, здесь будут устраивать дискуссии и перформансы. Его особая связь с миром искусства прослеживается до 1908 года, когда скульптор Альберт Пеле (Albert Pehle) построил здание для себя в качестве ателье. С тех пор и до наших времен здесь жили и работали свыше двух десятков различных художников. В их числе - экспрессионист рейнской школы Вальтер Офей (Walter Ophey) и представитель магического реализма Генрих Мария Даврингхаузен (Heinrich Maria Davringhausen).

Йозеф Бойс, 1968 год Фото: Angelika Platen/bpk

Поначалу Йозеф Бойс снимал в нем помещения, делив арендную плату вместе с художником Готтхардом Граубнером (Gotthard Graubner). В 1983 году он смог выкупить дом целиком. После смерти Йозефа Бойса здание оставалось в собственности семьи, а в 1999 году оно было продано с аукциона. Сейчас здесь размещается фонд имени Брунхильды Молль. Для посетителей двери бывшего дома-ателье будут открывать на несколько часов по субботам, воскресеньям, вторникам и четвергам.