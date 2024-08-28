На Мозеле открыли новую панорамную площадку

Новая смотровая площадка находится посреди винодельческого региона. Она расположена около автомобильной стоянки примерно на 160-метровой высоте над долиной реки Мозель.

Мозель - река и винодельческий регион в Германии, знаменитые своими ландшафтами. В конце августа 2024 года здесь официально открыли новую смотровую площадку "Вид на Мозель" ("Moselblick"), посетители которой могут насладиться панорамой долины Мозеля в районе общины Цельтинген-Рахтиг.

Высотный мостовой переход через Мозель

В 2019 году в этом месте завершили строительство нового автомобильного моста над долиной реки - одного из самых высоких в Германии, по которому проходит федеральная трасса B50 между двумя здешними регионами - горными массивами Хунсрюк и Айфель .

Возведение этого моста 160-метровой высоты и примерно 25-километрового нового участка трассы под названием "Hochmoselübergang" обошлось в общей сложности в 500 миллионов евро. На стороне Хунсрюка расположена парковка для отдыха водителей и пассажиров со смотровой площадкой в форме бумеранга длиной около 150 метров.

Новая смотровая площадка около моста над Мозелем в районе общины Цельтинген-Рахтиг Фото: LBM/Artur Lik

Остановится на Мозеле, чтобы вернуться на Мозель

По замыслу властей земли Рейнланд-Пфальц, новая смотровая площадка должна стать своего рода визитной карточкой региона. Сделав здесь короткую остановку, чтобы отдохнуть во время поездки по скоростной федеральной трассе, многие захотят вернуться сюда на Мозель , чтобы остаться подольше, - подчеркнула во время торжественной церемонии министр транспорта этой федеральный земли Даниэла Шмитт (Daniela Schmitt).

Новая стоянка на скоростной трассе была открыта весной 2022 года. Теперь здесь завершили возведение смотровой площадки. Общие расходы на оборудование стоянки и площадки составили 7 миллионов евро.

Вид на долину Мозеля и автомобильный мост со склона одного из здешних виноградников в районе общины Цельтинген-Рахтиг Фото: beatuerk/Shotshop/picture alliance

Отметим, что одними из самых известных и популярных смотровых площадок над долинами рек в Германии являются площадка в районе Петли Саара (Saarschleife) около Метлаха и площадка над романтической долиной Среднего Рейна над скалой Лорелей.