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ПолитикаГермания

Доклад о ситуации на востоке Германии: укрепить центристов

Бернд Ригерт
25 сентября 2024 г.

По данным властей ФРГ, экономика восточных земель на подъеме. Но многие их жители недовольны текущей политикой и потому более активно, чем западные немцы, голосуют за радикальные силы.

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Уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер на презентации своего ежегодного доклада, 25 сентября 2024 года
Уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер на презентации своего ежегодного доклада, 25 сентября 2024 годаФото: Juliane Sonntag/photothek.de/picture alliance

Почему так много людей именно на востоке ФРГ голосуют за "Альтернативу для Германии" (AдГ), которая частично признана правоэкстремистской партией, и за недавно созданный левый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ)? АдГ весьма успешно выступила на состоявшихся во второй половине сентября земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, получив 29-33% голосов, а ССВ, которому нет и года, - 12-14%.

Ответ на этот вопрос помогает найти ежегодный доклад уполномоченного федерального правительства по Восточной Германии Карстена Шнайдера (Carsten Schneider), представленный в Берлине в среду, 25 сентября.

Флаг Германии и символика АдГ
На состоявшихся во второй половине сентября земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге АдГ получила 29-33% голосовФото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Шнайдер, сам уроженец Тюрингии, уже второй раз с 2022 года вместе с другими известными в ФРГ авторами анализирует экономическое и социальное развитие страны. Его вывод: Германия "свободна, едина и несовершенна". С 1990 года она сильно изменилась, в том числе и ее западная часть, считает Карстен Шнайдер. По его словам, "демократии как таковой - как основной общественной модели - отдается предпочтение как на востоке, так и на западе ФРГ", но существует недовольство ее практической реализацией и текущей политикой.

Даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены экономические различия между новыми федеральными землями и старыми все еще сохраняются, хотя общая динамика роста на востоке положительна. Большинство жителей востока Германии оценивают свое экономическое положение как хорошее, но полагают, что политики неправильно воспринимают их нужды, и доверяют демократическим институтам меньше, чем немцы на западе страны.

"Страх перемен" на востоке Германии

В Люббене, небольшом городке в  Бранденбурге, местный пастор Мартин Лидтке (Martin Liedtke) также видит эту особенность. Настроение в своем приходе пастор описывает так: "Я замечаю, что люди боятся перемен и что они восприимчивы к заявленным позициям или партиям, которые обещают, что все будет продолжаться так, как есть".

Мартин Лидтке, пастор в Люббене
Мартин ЛидткеФото: Nicolas Heintz/DW

В интервью DW Лидтке заметил, что пять лет назад на предпоследних земельных выборах классным считалось голосовать за "зеленых" за их активность в деле защиты климата. Теперь же, по его выражению, все крутится вокруг вопроса миграции. "И это как-то меняет дело", - поделился протестантский пастор через два дня после выборов в региональный парламент.

"Коллективное недовольство" отражается на итогах выборов

Со своей стороны, уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии признался, что "шокирован, разочарован и встревожен" развитием политических событий в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В своем докладе он констатировал, что зарплата в пяти восточных землях ФРГ все еще ниже, чем в западных. И что восточные немцы недопредставлены на ведущих должностях в бизнесе, науке и судебной системе. Тем не менее, указал Карстен Шнайдер, в эту часть страны вкладываются огромные средства, безработица здесь находится на низком уровне, а инфраструктура и госуслуги развиты отчасти лучше, чем на западе Германии.

Михаэль Хютер
Михаэль ХютерФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Михаэль Хютер (Michael Hüther), глава Института немецкой экономики, написал в обнародованном ежегодном докладе, что Восточная Германия пережила "впечатляющее развитие" после воссоединения страны.

"Коллективное недовольство, которое соответствующим образом отражается на итогах выборов, на первый взгляд, не обязательно сочетается с экономическими успехами. Нынешняя неуверенность и обеспокоенность жителей регионов, пострадавших от преобразований, способствуют поддержке AдГ по всей стране. Это явление особенно ярко выражено в Восточной Германии", - подчеркивает Хютер.

Чувство единения на востоке менее развито, чем на западе

Карстен Шнайдер, с другой стороны, отмечает, что тренд на усиление правых популистов не ограничивается востоком ФРГ. AдГ, напомнил он, показала высокие результаты на земельных выборах также в Баварии и Гессене. По оценке Шнайдера, Восточная Германия, по сути, больше не существует как единый блок, события в разных регионах развиваются по-разному. Если рассматривать ФРГ в целом с ее 16 федеральными землями, то Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург в данный момент имеют самый высокий экономический рост в стране.

Ежегодный доклад уполномоченного федерального правительства показывает, что жители Восточной Германии более скептически относятся к реализации своих гражданских свобод, чем их соотечественники из западной части страны. Например, в восточным землях больше немцев, чем в западных, полагают, что свобода слова и свобода прессы в стране реализуется не в полной мере. Согласно документу, общегерманское чувство единения и сплоченности еще не материализовалось. На востоке ФРГ оно менее развито, чем на западе.

"На востоке возникло социально-эмоциональное состояние протеста и возмущения, обиды и негодования, унижения и бунта, которое отвергает все попытки диалога, установления взаимопонимания и просвещения", - написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung в августе этого года Детлеф Поллок (Detlef Pollock), занимающийся социологией религии.

По его наблюдению, центристским партиям очень трудно повлиять на настроения восточных немцев. Ни игнорирование сил, расположившихся на крайних позициях в политическом спектре Германии, ни, наоборот, попытки перехвата их повестки до сих пор не приводили к успеху, уточнил социолог.

"Проблема с демократией" на востоке ФРГ

Берлинский историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sascha Kowalczuk), изучающий период диктатуры в ГДР и процесс воссоединения Германии, еще до публикации ежегодного доклада высказался на сей счет довольно резко. "Я исхожу из того, что две трети восточных немцев имеют проблемы с демократией и свободой", - заявил историк в нескольких интервью, вызвав дискуссию среди восточногерманских интеллектуалов и политиков.

Ковальчук убежден, что жителям восточных земель незнакомы не сами понятия свободы и демократии, а последствия их воплощения в жизнь: "Мы можем видеть это по низкому уровню участия в демократических переговорных процессах. Многие люди на востоке до сих пор не поняли, что мы живем в обществе компромисса, а не консенсуса".

Илько-Саша Ковальчук (фото из архива)
Илько-Саша Ковальчук (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Между тем федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) незадолго до публикации доклада обнародовал довольно примирительное по содержанию видеообращение. По его словам, после земельных выборов в восточных землях "страна кажется разделенной". Канцлер хотел опровергнуть это утверждение, подчеркнув, что немцы, скорее, едины, чем разделены.

По его мнению, широкое большинство выступает за разумную миграционную политику, защиту климата и поддержку Украины. "Часто можно услышать только крайние точки зрения, но не важно, кто кричит громче всех. Центристское большинство намного многочисленнее. В нем гораздо больше здравомыслящих, порядочных людей", - заверил Шольц.

А уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер призвал всех - в том числе и главу немецкого правительства - укреплять этот "тихий центр общества". Рядовые граждане, НКО и волонтеры, которые обеспечивают работу на местах, нуждаются в поддержке, подвел итог Шнайдер.

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