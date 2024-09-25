Доклад о ситуации на востоке Германии: укрепить центристов

По данным властей ФРГ, экономика восточных земель на подъеме. Но многие их жители недовольны текущей политикой и потому более активно, чем западные немцы, голосуют за радикальные силы.

Почему так много людей именно на востоке ФРГ голосуют за "Альтернативу для Германии" (AдГ), которая частично признана правоэкстремистской партией, и за недавно созданный левый "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ)? АдГ весьма успешно выступила на состоявшихся во второй половине сентября земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, получив 29-33% голосов, а ССВ, которому нет и года, - 12-14%.

Ответ на этот вопрос помогает найти ежегодный доклад уполномоченного федерального правительства по Восточной Германии Карстена Шнайдера (Carsten Schneider), представленный в Берлине в среду, 25 сентября.

На состоявшихся во второй половине сентября земельных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге АдГ получила 29-33% голосов Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Шнайдер, сам уроженец Тюрингии, уже второй раз с 2022 года вместе с другими известными в ФРГ авторами анализирует экономическое и социальное развитие страны. Его вывод: Германия "свободна, едина и несовершенна". С 1990 года она сильно изменилась, в том числе и ее западная часть, считает Карстен Шнайдер. По его словам, "демократии как таковой - как основной общественной модели - отдается предпочтение как на востоке, так и на западе ФРГ", но существует недовольство ее практической реализацией и текущей политикой.

Даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены экономические различия между новыми федеральными землями и старыми все еще сохраняются, хотя общая динамика роста на востоке положительна. Большинство жителей востока Германии оценивают свое экономическое положение как хорошее, но полагают, что политики неправильно воспринимают их нужды, и доверяют демократическим институтам меньше, чем немцы на западе страны.

"Страх перемен" на востоке Германии

В Люббене, небольшом городке в Бранденбурге, местный пастор Мартин Лидтке (Martin Liedtke) также видит эту особенность. Настроение в своем приходе пастор описывает так: "Я замечаю, что люди боятся перемен и что они восприимчивы к заявленным позициям или партиям, которые обещают, что все будет продолжаться так, как есть".

Мартин Лидтке Фото: Nicolas Heintz/DW

В интервью DW Лидтке заметил, что пять лет назад на предпоследних земельных выборах классным считалось голосовать за "зеленых" за их активность в деле защиты климата. Теперь же, по его выражению, все крутится вокруг вопроса миграции. "И это как-то меняет дело", - поделился протестантский пастор через два дня после выборов в региональный парламент.

"Коллективное недовольство" отражается на итогах выборов

Со своей стороны, уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии признался, что "шокирован, разочарован и встревожен" развитием политических событий в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. В своем докладе он констатировал, что зарплата в пяти восточных землях ФРГ все еще ниже, чем в западных. И что восточные немцы недопредставлены на ведущих должностях в бизнесе, науке и судебной системе. Тем не менее, указал Карстен Шнайдер, в эту часть страны вкладываются огромные средства, безработица здесь находится на низком уровне, а инфраструктура и госуслуги развиты отчасти лучше, чем на западе Германии.

Михаэль Хютер Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Михаэль Хютер (Michael Hüther), глава Института немецкой экономики, написал в обнародованном ежегодном докладе, что Восточная Германия пережила "впечатляющее развитие" после воссоединения страны.

"Коллективное недовольство, которое соответствующим образом отражается на итогах выборов, на первый взгляд, не обязательно сочетается с экономическими успехами. Нынешняя неуверенность и обеспокоенность жителей регионов, пострадавших от преобразований, способствуют поддержке AдГ по всей стране. Это явление особенно ярко выражено в Восточной Германии", - подчеркивает Хютер.

Чувство единения на востоке менее развито, чем на западе

Карстен Шнайдер, с другой стороны, отмечает, что тренд на усиление правых популистов не ограничивается востоком ФРГ. AдГ, напомнил он, показала высокие результаты на земельных выборах также в Баварии и Гессене. По оценке Шнайдера, Восточная Германия, по сути, больше не существует как единый блок, события в разных регионах развиваются по-разному. Если рассматривать ФРГ в целом с ее 16 федеральными землями, то Мекленбург - Передняя Померания и Бранденбург в данный момент имеют самый высокий экономический рост в стране.

Ежегодный доклад уполномоченного федерального правительства показывает, что жители Восточной Германии более скептически относятся к реализации своих гражданских свобод, чем их соотечественники из западной части страны. Например, в восточным землях больше немцев, чем в западных, полагают, что свобода слова и свобода прессы в стране реализуется не в полной мере. Согласно документу, общегерманское чувство единения и сплоченности еще не материализовалось. На востоке ФРГ оно менее развито, чем на западе.

"На востоке возникло социально-эмоциональное состояние протеста и возмущения, обиды и негодования, унижения и бунта, которое отвергает все попытки диалога, установления взаимопонимания и просвещения", - написал в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung в августе этого года Детлеф Поллок (Detlef Pollock), занимающийся социологией религии.

По его наблюдению, центристским партиям очень трудно повлиять на настроения восточных немцев. Ни игнорирование сил, расположившихся на крайних позициях в политическом спектре Германии, ни, наоборот, попытки перехвата их повестки до сих пор не приводили к успеху, уточнил социолог.

"Проблема с демократией" на востоке ФРГ

Берлинский историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sascha Kowalczuk), изучающий период диктатуры в ГДР и процесс воссоединения Германии, еще до публикации ежегодного доклада высказался на сей счет довольно резко. "Я исхожу из того, что две трети восточных немцев имеют проблемы с демократией и свободой", - заявил историк в нескольких интервью, вызвав дискуссию среди восточногерманских интеллектуалов и политиков.

Ковальчук убежден, что жителям восточных земель незнакомы не сами понятия свободы и демократии, а последствия их воплощения в жизнь: "Мы можем видеть это по низкому уровню участия в демократических переговорных процессах. Многие люди на востоке до сих пор не поняли, что мы живем в обществе компромисса, а не консенсуса".

Илько-Саша Ковальчук (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/A. Burgi

Между тем федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) незадолго до публикации доклада обнародовал довольно примирительное по содержанию видеообращение. По его словам, после земельных выборов в восточных землях "страна кажется разделенной". Канцлер хотел опровергнуть это утверждение, подчеркнув, что немцы, скорее, едины, чем разделены.

По его мнению, широкое большинство выступает за разумную миграционную политику, защиту климата и поддержку Украины. "Часто можно услышать только крайние точки зрения, но не важно, кто кричит громче всех. Центристское большинство намного многочисленнее. В нем гораздо больше здравомыслящих, порядочных людей", - заверил Шольц.

А уполномоченный федерального правительства по Восточной Германии Карстен Шнайдер призвал всех - в том числе и главу немецкого правительства - укреплять этот "тихий центр общества". Рядовые граждане, НКО и волонтеры, которые обеспечивают работу на местах, нуждаются в поддержке, подвел итог Шнайдер.