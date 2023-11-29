Доклад: Мужчины в России чаще совершают домашнее насилие

Исследование более чем 150 тысяч приговоров показало, что в подавляющем числе случаев агрессорами становятся мужчины.

Агрессорами в случае домашнего насилия в России чаще всего становятся мужчины, показало исследование более 156 тысяч приговоров, которое в среду, 29 ноября, опубликовал Консорциум женских неправительственных объединений.

Исследователи проанализировали приговоры по нескольким частям статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, где потерпевшая или потерпевший остались живы (ч.1-3 ст.111 УК РФ), за период с 2011 года по сентябрь 2022 года. Они пришли к выводу, что абсолютное большинство агрессоров в делах, дошедших до суда, - это мужчины, которые причиняют тяжкий вред здоровью как других мужчин (81% приговоров), так и женщин (82% приговоров).

Не менее 43% потерпевших женщин пострадали от рук партнера или родственника, говорится в исследовании. У мужчин эта доля составляет 16%. Кроме того, в 79% случаев женщины, применившие насилие к мужчинам, на суде заявляли, что защищались. При этом в 43% таких случаев суд признал поведение потерпевшего противоправным, а в 16% - аморальным.

Дела в особом порядке

Отдельно авторы исследования проанализировали дела, которые рассматривали в общем и в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства и оценки доказательств, когда обвиняемый признает вину. Особый порядок в таких делах был отменен в июле 2020 года.

При анализе приговоров и с обычным, и с особым порядком доля подсудимых женщин, заявивших о защите, уменьшается в три раза - с 79% до 28%. Для мужчин этот показатель снижается с 17% при исключении особого порядка до 9% - при включении.

"В итоге мы видим, что система правосудия игнорирует ситуацию насилия в отношении обвиняемых женщин, в том числе ситуацию домашнего насилия, что подтверждают приговоры, принятые в особом упрощенном порядке", - интерпретирует эти данные соавтор исследования адвокат Мари Давтян.

Война в Украине и потенциальное увеличение в России числа мужчин, вернувшихся с боевых действий и переживающих постравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), может привести к ухудшению ситуации, считают авторы исследования. "Недостаточная законодательная база и стигматизация жертв в общественном сознании способствуют тому, что многие случаи домашнего насилия остаются незамеченными и безнаказанными. Исследование подчеркивает необходимость срочных реформ в этой области", - указали авторы доклада.

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