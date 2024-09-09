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ПолитикаГлобальные темы

Доклад: Множественные кризисы угрожают безопасности в мире

Сергей Ромашенко
9 сентября 2024 г.

В Германии выпущен очередной доклад с анализом риска катастроф в 193 странах. Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высокими рисками.

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Наводнение в Бангладеш
Наводнение в БангладешФото: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Вооруженные конфликты и эпидемии усиливают риски тяжелых последствий природных катастроф в первую очередь в странах Азии, Южной и Центральной Америки. При этом одновременное возникновение сразу нескольких кризисов приведет в целом ряде регионов к цепочкам последствий, с которыми можно будет справиться лишь с большим трудом, говорится в новом ежегодном докладе о рисках во всем мире (Weltrisikobericht), обнародованном в понедельник, 9 сентября, союзом "Развитие помогает" (Entwicklung hilft) и Рурским университетом в Бохуме.

"Наш мир вовлечен в множественные кризисы. Они усиливают друг друга и создают новые, угрожающие вызовы для глобальной безопасности", - подчеркивается в документе.

Для создания Индекса мировых рисков (Weltrisikoindex) эксперты проанализировали риски в 193 странах, комбинируя такие природные угрозы, как риск землетрясения, и климатические условия с социальной уязвимостью общества. При этом учитывались такие факторы, как пропасть между богатыми и бедными, уровень системы здравоохранения, количество инфицированных опасными заболеваниями и вооруженные конфликты в регионе.

Риски катастроф по странам

Эксперты установили, что самый высокий риск катастроф присутствует на Филиппинах, в Индонезии и Индии. За ними следуют Колумбия и Мексика, где, помимо таких природных катастроф, как землетрясения и засуха, беспокойство вызывают конфликты между наркокартелями. Россия занимает восьмое место, Украина - 94-е, а Германия - 98 место - примерно в середине таблицы.

Наименьший риск катастроф зафиксирован в Монако, Андорре и Сан-Марино (соответственно - 193, 192 и 191 места). Беларусь также находится в списке стран с наименьшими рисками (187 место).

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