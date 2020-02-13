Доклад: 426 млн детей живут в условиях вооруженных конфликтов

За 2019 год число детей, растущих в зонах вооруженных конфликтов, увеличилось на 11 млн человек, заявили в благотворительной организации Save the Children.
Почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов. Таковы данные подготовленного благотворительной организацией Save the Children доклада "Война против детей", который был опубликован в пятницу, 20 ноября.
Из него следует, что всего в 2019 году в зонах вооруженных конфликтов проживали 426 млн детей, за год этот показатель вырос на 11 млн и достиг абсолютного рекорда.
Где в мире детям опаснее всего?
В докладе также указано, что с 2010 года в мире были убиты или искалечены более 93 тысяч детей. В одном только прошлом году задокументировано 10300 таких случаев. Среди преступлений против детей Организация Объединенных Наций также упоминает вовлечение в вооруженные группировки и сексуальное насилие, сказано в докладе.
Наиболее опасными странами для детей в прошлом году стали Афганистан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан, Южный Судан и Центрально-Африканская Республика. Пандемия лишь ухудшает ситуацию из-за растущей бедности и перегрузки систем здравоохранения, отмечается в докладе, однако в нем пока не учтено влияние коронавируса.
Save the Children призвала мировое сообщество "остановить войну против детей". Ежегодный доклад организации опубликован ко Всемирному дню ребенка, учрежденному Генеральной ассамблеей ООН.
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