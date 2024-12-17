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Экономика и бизнесРоссия

Россия продает Китаю доли в урановых СП в Казахстане

Александра Иванова
17 декабря 2024 г.

Казахстанская компания "Казатомпром" объявила о выходе своего российского партнера из ряда совместных предприятий, занимающихся добычей урана.

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Одно из китайско-казахстанских совместных предприятий в Усть-Каменогорске, Казахстан
Одно из китайско-казахстанских совместных уранодобывающих предприятий в Усть-Каменогорске, КазахстанФото: CGNPC/Xinhua News Agency/picture alliance

Дочерняя компания российской госкорпорации "Росатом" - Uranium One Group - вышла из ряда совместных предприятий с казахстанской национальной атомной компанией "Казатомпром". Об этом говорится в пресс-релизе "Казатомпрома", опубликованном во вторник, 17 декабря.

"АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" объявляет о выходе своего российского партнера из ряда совместных предприятий. АО Uranium One Group, входящее в госкорпорацию "Росатом", продало свою долю в объеме 49,979% в СП АО "Заречное" компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является State Nuclear Uranium Resources Development Co. (Китай). Доля "Казатомпрома" в данном совместном предприятии остается неизменной и составляет 49,979%", - говорится в этом документе.

Уточняется, что на начало 2024 года запасы урана в месторождении "Заречное" оценивались в 3,5 тонны, завершение отработки планировалось на 2028 год.

Ожидается, что АО Uranium One Group также продаст свою долю в 30% в совместном предприятии "Хорасан-U" и 30% в уставном капитале ТОО "Кызылкум" компании China Uranium Development Company Ltd, конечным бенефициаром которой является компания China General Nuclear Power Corporation (CGN, КНР). Доля "Казатомпрома" в этих активах не изменилась, компания продолжает владеть 50% в СП ТОО "Хорасан-U" и 50% (косвенно) в ТОО "Кызылкум", отмечается в пресс-релизе.

ТОО СП "Хорасан-U" ведет работы на участке "Харасан-1" месторождения Северный Хорасан в Жанакорганском районе Кызылординской области. Запасы урана на месторождении составляют около 33 тысяч тонн на начало 2024 года, с ожидаемым сроком окончания разработки в 2038 году, говорится в документе.

ТОО "Кызылкум" не владеет правами на недропользование и занимается только оказанием услуг по переработке урана, указывают в "Казатомпроме".

Добыча урана в Казахстане

По данным онлайн-издания The Moscow Times, компания Uranium One Group в 2023 году добыла в Казахстане 4800 тонн урана, что вместе с добычей в России 2700 тонн вывело "Росатом" на третье место в мире с долей рынка в 14%.
"Казатомпром", 75% которого принадлежит госфонду Казахстана "Самрук-Казына", ведет добычу урана в Казахстане как самостоятельно, так и в рамках совместных предприятий, - говорится также в публикации. - Компания обеспечивает 20% мировой добычи урана и продает его на экспорт в Китай, Южную и Восточную Азию, Северную Америку и Европу".

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