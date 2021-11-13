 Дочь Дутерте зарегистрирована кандидатом в вице-президенты Филиппин | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2021

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Мир

Дочь Дутерте зарегистрирована кандидатом в вице-президенты Филиппин

Сара Дутерте в последний момент официально заменила в списке кандидатов в вице-президенты другого политика. Это усилило спекуляции о том, что она заменит своего отца Родриго Дутерте на посту президента.

Сара Дутерте

Дочь президента Филиппин Родриго Дутерте Сара официально зарегистрирована кандидатом на пост вице-президента страны на выборах, которые состоятся в мае 2022 года. Сара Дутерте заменила в списке кандидатов другого политика, сообщила Центральная избирательная комиссия Филиппин в субботу, 13 ноября. Это произошло незадолго до истечения крайнего срока для замены кандидатов, установленного на 15 ноября.

Сара Дутерте, которая в настоящее время является мэром города Давао, 11 ноября вышла из своей региональной партии и присоединилась к партии своей союзницы - бывшего президента Глории Аройо. Это усилило спекуляции о том, что Сара Дутерте заменит своего отца на посту президента Филиппин.

Кандидат на смену Родриго Дутерте

"Я благодарю своих сторонников. Я надеюсь, что в ближайшие дни я дам им то, чего они желают", - сказала она 11 ноября в Маниле. Ранее Сара Дутерте отказалась от борьбы за переизбрание на пост мэра Давао. Согласно опросам, у нее хорошие шансы выиграть выборы в мае.

На Филиппинах президента и вице-президента выбирают отдельно. В случае смерти, недееспособности или отставки президента его пост автоматически переходит к вице-президенту.

Действующий авторитарный президент Филиппин Родриго Дутерте, известный многочисленными скандальными действиями и заявлениями, в начале октября объявил об уходе из политики.

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    Автор: Ирина Филатова


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