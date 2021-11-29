Добро пожаловать на бета-версию сайта DW!

Работая над новым сайтом DW, мы ориентируемся на ваши интересы - интересы молодой аудитории во всем мире, используем инновационные технологии и делаем ставку на современный дизайн.
Эта бета-версия - первый этап на пути создания нового сайта DW, еще не завершенная, но уже достаточно полная, чтобы, как мы надеемся, оправдать ваши ожидания. Некоторое время назад мы уже запустили первые бета-версии - на португальском, турецком и английском языках. Сейчас пришла очередь русского и украинского. Затем последуют сайты других редакций DW.
Бета-версия предлагает новые пути и способы доступа пользователей к нашему контенту. Это делает цифровую платформу DW еще более удобной и интуитивной в своей структуре.
При этом важно: в этой версии не сразу доступен весь привычный контент, некоторые форматы выглядят иначе, чем это было раньше. Мы уверены, что новые страницы DW вам понравятся, и просим помочь нам в работе над сайтом, чтобы в будущем он наилучшим образом соответствовал вашим потребностями и отвечал ожиданиям.
Поделитесь Вашим мнением с помощью специального формуляра для контакта с разработчиками бета-версии сайта.
Главные для нас при создании новой версии сайта - это интересы и удобство наших пользовательниц и пользователей. Поэтому:
Между тем работа над созданием и развитием сайта продолжается. Впереди вас ожидают новые, полезные и увлекательные форматы и функции.
Мы надеемся, что наш новый сайт вам понравится!