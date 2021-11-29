Добро пожаловать на бета-версию сайта DW!

Эта бета-версия - первый этап на пути создания нового сайта DW, еще не завершенная, но уже достаточно полная, чтобы, как мы надеемся, оправдать ваши ожидания. Некоторое время назад мы уже запустили первые бета-версии - на португальском, турецком и английском языках. Сейчас пришла очередь русского и украинского. Затем последуют сайты других редакций DW.

Бета-версия предлагает новые пути и способы доступа пользователей к нашему контенту. Это делает цифровую платформу DW еще более удобной и интуитивной в своей структуре.

При этом важно: в этой версии не сразу доступен весь привычный контент, некоторые форматы выглядят иначе, чем это было раньше. Мы уверены, что новые страницы DW вам понравятся, и просим помочь нам в работе над сайтом, чтобы в будущем он наилучшим образом соответствовал вашим потребностями и отвечал ожиданиям.

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Что нового в бета-версии DW?

Главные для нас при создании новой версии сайта - это интересы и удобство наших пользовательниц и пользователей. Поэтому:

все бета-страницы оптимизированы для просмотра на мобильных устройствах, смартфонах и планшетах;



все бета-страницы имеют одинаковую структуру - вне зависимости от того, с каких устройств они запрашиваются; это упрощает навигацию по сайту и помогает легче находить контент, который Вас интересует;



все виды и типы контента, то есть статьи и другие текстовые публикации, фотогалереи, видео или аудио, в новой структуре имеют равный вес и значение, предлагаются и сортируются в зависимости от темы и региона, вне зависимости от вида и типа контента;



на специальных страницах авторов теперь можно лучше познакомиться с работой наших журналисток и журналистов - сотрудников редакций DW, которые ищут информацию, пишут тексты, делают аудио и видео.

Между тем работа над созданием и развитием сайта продолжается. Впереди вас ожидают новые, полезные и увлекательные форматы и функции.

Мы надеемся, что наш новый сайт вам понравится!