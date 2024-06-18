  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Добро пожаловать на DW - здесь нет цензуры

18 июня 2024 г.

Deutsche Welle - это новости, репортажи и видеосюжеты о России, Украине, Беларуси, Германии и мире. А еще вы здесь сможете узнать, как обойти блокировки в интернете.

https://p.dw.com/p/4gCGO
Обойти блокировки можно с помощью Psiphon или VPN-провайдеров. На фото: коллаж со словами "Используй VPN, Psiphon, Tor", а также пустая интернет-страница, на которой написано: "Не удаетя получить доступ к сайту. К свободе слова нет доступа".
Обойти блокировки можно с помощью Psiphon или VPN-провайдеровФото: DW

Спасибо, что пришли сюда, на сайт немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Нас блокируют в России. Если вы хотите читать новости и репортажи, написанные по правилам объективной журналистики, то здесь вы найдете их и сможете узнать способы, как оставаться на связи с нами вопреки цензуре - или через прокси , или через приложение DW на Android или iOS.   

Также заходите на наш канал на ютубе с 2,4 млн подписчиков и в телеграм-канал "DW Главное": 

YouTube.канал "DW на русском"Телеграм-канал русской редакции Deutsche Welle

 

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Способ обойти блокировки - с помощью приложения DW

Доступ к сайтам в РФ ограничен. Как обойти блокировки

Жесткие ограничения на доступ к СМИ, социальным сетям и магазинам приложений в РФ. Что делать пользователю? Обзор DW.
Политика4 июня 2024 г.
Антенны на здании 'Deutsche Welle'

"Свобода" для россиян: все о спутниковом вещании DW

Пакет "Свобода" доступен бесплатно на спутнике Hotbird в позиции 13E. Как подключиться к каналам, рассказывает DW.
СМИ20 марта 2024 г.
Многие россияне покинули страну после объявления мобилизации. На фото погранпереход в Финляндии в сентябре 2022 года

"С обидой на мир"? Как живут релоканты, вернувшиеся в Россию

Многие из россиян, покинувших родину в 2022 году, по разным причинам вернулись обратно в Россию. Как им там живется?
Миграция22 мая 2024 г.
Немецкий врач китайского происхождения выдает рецепт пациенту

В какую страну уехать на работу? ФРГ на 5-м месте в мире

Опубликован новый глобальный рейтинг Stepstone самых популярных стран и городов для переезда и трудоустройства.
Экономика и бизнес25 апреля 2024 г.
Украинская беженка с ребенком на вокзале в Германии

Как украинки меняют демографию Германии

На демографическую ситуацию в стране сильное влияние оказала война в Украине. Немецкие ученые опубликовали исследование.
Культура12 апреля 2024 г.
Немецкие танки Leopard 2 на заводе выпускающего их концерна Rheinmetall, февраль 2024 года

Расходы на оборону бьют рекорд. Причина - война в Украине

Страны НАТО в Европе вынуждены поднимать налоги и долги и сокращать госсектор, чтобы профинансировать военные расходы.
Конфликты30 мая 2024 г.
Григорий Остер в Берлине

Григорий Остер раздал вредные советы в Берлине

В Берлине выступил писатель Григорий Остер. Он призвал растить непослушных детей.
Культура3 июня 2024 г.