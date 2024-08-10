До 15 000 человек протестовали против расизма в Белфасте

Протестующие против расизма прошли шествием к мэрии Белфаста. В мечеть в близлежащем городе была брошена зажигательная бомба.

До 15 000 человек в субботу, 10 августа, приняли участие в митинге против расизма в столице Северной Ирландии - Белфасте. Акция, организованная объединением "United Against Racism" ("Совместно против расизма"), началась на площади Писателей на севере города, уточнило агентство PA Media. Затем митингующие проследовали к мэрии Белфаста, скандируя: "Когда права мигрантов подвергаются нападкам, что делать? Подняться, дать отпор". Многие захватили с собой палестинские и радужные флаги.

Как сообщила газета The Guardian, в акции приняли участие около 120 общественных объединений.

Несколько человек выступили с речами на сцене у здания мэрии, в том числе - представители профсоюзов, а также один из мигрантов, чей бизнес подвергся нападению на прошлой неделе.

"Этнические меньшинства - это часть жизни Белфаста. Я провел здесь 43 года, внося вклад в развитие этого сообщества. И я собираюсь остаться здесь. И я не уеду", - отметил Райед аль-Ваззан, зампредседателя Совета Северной Ирландии по расовому равенству.

Член Ассамблеи Северной Ирландии от национал-республиканской партии "Шинн фейн" Дейрдре Харги в свою очередь сказала: "Здорово, что сегодня здесь собралось так много жителей Белфаста, выступающих против исламофобского и расистского насилия и хулиганства, свидетелями которых мы стали на прошлой неделе".

"Белфаст - гостеприимный, прогрессивный и устремленный в будущее инклюзивный город. Это место, которое я с гордостью называю своим домом", - добавила она.

В мечеть близ Белфаста была брошена зажигательная бомба

Ранее 10 августа в мечеть примерно в 16 км от Белфаста была брошена зажигательная бомба. Нападение произошло в Ньютаунардсе (графство Даун), уточнила The Guardian. Полиция назвала атаку расово мотивированной.

Около 01.00 утра по местному времени (03.00 мск) на входную дверь и стены здания были нанесены граффити. По словам правоохранителей, зажигательная бомба не воспламенилась.

В Белфасте 9 августа были произведены еще пять задержаний, в результате чего общее число задержанных в городе достигло 31.

"Праворадикальное хулиганство" в Великобритании

На фоне протестов праворадикальных группировок в Великобритании были зафиксированы вспышки насилия в Ливерпуле, Манчестере, Мидлсбро, Бристоле и Белфасте. Премьер-министр королевства Кир Стармер заявил о "праворадикальном хулиганстве" и пригрозил участникам юридическими последствиями. Он пообещал полиции "полную поддержку со стороны правительства" в противодействии "экстремистам, пытающимся разжечь ненависть".

Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов. Так, 29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию для младших школьников. В результате атаки были убиты три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, ему предъявлено обвинение.