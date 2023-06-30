Кулеба: Европа должна поддержать вступление Украины в НАТО

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июля.

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 1 июля (время московское).

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За прошедшие сутки Россия нанесла по территории Украины восемь ракетных и 58 авиационных ударов, а также совершила более 50 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов страны из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил Генеральный штаб ВСУ. "В результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области два гражданских человека погибли и еще шесть ранены, школа полностью разрушена. В результате обстрела российскими оккупантами жилого дома в Антоновке Херсонской области получила ранение семья с ребенком. В общей сложности повреждено около 30 гражданских жилых домов", - говорится в утренней оперативной сводке в Facebook.

Основные усилия Россия по-прежнему сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои, отмечает Генштаб. В течение суток там произошло 22 боевых столкновения.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и один - по зенитно-ракетному комплексу, говорится в сводке. Кроме того, по данным украинского командования, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления РФ, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ россиян.

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Дмитрий Кулеба (фото из архива) Фото: Johanna Geron/REUTERS

Европа должна поддержать вступление Украины в НАТО после завершения войны, в противном случае сохраняется вероятность нового конфликта. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала Welt. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев ожидает, что Берлин поддержит его заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

"Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель совершила в Бухаресте в 2008 году, когда она жестко сопротивлялась любому прогрессу в вопросе членства Украины в НАТО", - призвал он.

Американские аналитики не исключают возможности российских провокаций на ЗАЭС

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Украинское контрнаступление, начатое осенью 2022 года, замедлилось из-за того, что у военных было недостаточно артиллерии, и продвижение вперед в таких условиях означало бы потерю человеческих жизней. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанскому онлайн-изданию Rtve . В связи с этим Зеленский призвал своих европейских партнеров продолжить поддержку Украины вооружением.

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По-прежнему маловероятно, что российские силы совершат преднамеренную "аварию" на ЗАЭС, и Россия, вероятно, продолжает использовать угрозу преднамеренного радиологического инцидента, чтобы попытаться сдержать контрнаступательные действия Украины и поддержку Украины Западом в преддверии предстоящего саммита НАТО, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"ISW ранее высказывал оценку, что российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиологического инцидента на ЗАЭС и что радиологический инцидент может еще больше снизить способность России закрепить свою оккупацию южной Украины, оставив районы непригодными для жизни и неуправляемыми", -говорится в сводке .

Между тем вероятное разрушение Россией плотины Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские силы, так что нельзя исключать возможные планы России по саботажу на ЗАЭС, указывают аналитики института.

"Российские силы могут провести несколько возможных радиологических техногенных инцидентов на ЗАЭС, более и менее серьезных. Российские силы могут сбросить облученную воду с ЗАЭС в Каховское водохранилище, чтобы сорвать потенциальную украинскую переправу через это ныне в значительной степени осушенное водохранилище. Российские силы также могут попытаться создать радиологический шлейф, чтобы охватить большую территорию южной Украины, хотя реакторы спроектированы таким образом, что сделать это сложно",- указывается в сводке.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс непублично посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и с руководством разведки, сообщили источники The Washington Post. Киев представил главе ЦРУ свои планы, которые включают начало переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии возле Крыма. По словам собеседников WP из числа украинских чиновников, Киев может согласиться "не брать Крым силой" и потребовать от России принять любые гарантии безопасности, которые Украина сможет получить от Запада.

СМИ сообщают о взрыве в Киеве

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Сильный взрыв произошел в Киеве поздно вечером 30 июня, сообщили "Страна.ua" и "Зеркало недели". Как отмечают СМИ, в столице Украины не объявлялась воздушная тревога.

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа ЧВК "Вагнер", сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ). Его послание было таким: "США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России". Переговоры между руководителями ЦРУ и СВР стали контактом самого высокого уровня с момента попытки мятежа, пишет WSJ.

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Украинская армия за день 30 июня продвинулась вперед "на всех направлениях" своих активных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Он добавил, что на прошедшем в этот день заседании ставки верховного главнокомандующего ВСУ был рассмотрен вопрос о поставке боеприпасов для артиллерии на восточном и южном направлениях фронта. Ранее сообщалось, что на том же заседании ставки было принято решение об усилении северного направления.

Хроника событий 30 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 июня 00.00 - 13.59 >>>

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