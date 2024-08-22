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Приговор Дмитрию Гудкову в РФ: 8 лет за "фейки об армии"

Ася Миллер
22 августа 2024 г.

Уголовное дело против Дмитрия Гудкова возбудили из-за ролика на его YouTube-канале об итогах двух месяцев войны в Украине.

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Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков (архивное фото)
Дмитрий Гудков покинул Россию в 2021 годуФото: DW

Бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации и оппозиционера Дмитрия Гудкова заочно приговорили в РФ к восьми годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию, сообщила в среду, 21 августа, прокуратура Москвы.

На сайте московских судов отмечается, что дело Дмитрия Гудкова рассматривал Хорошевский районный суд. Помимо заключения под стражу, суд также постановил запретить политику в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Уголовное дело против Гудкова возбудили за ролик о войне в Украине

В феврале 2023 года оппозиционный политик был включен министерством юстиции России в реестр "иностранных агентов". В октябре стало известно, что против Гудкова возбуждено уголовное дело из-за ролика на его YouTube-канале об итогах двух месяцев войны в Украине, опубликованного в апреле 2022 года.

Силовики указали, что в видео присутствуют утверждения о целенаправленных обстрелах российской армией жилых домов и вокзалов украинских городов, а также массовых убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке. В декабре 2023 года МВД России объявило экс-депутата Госдумы в розыск, а в минувшем феврале он был заочно арестован.

Дмитрий Гудков покинул Россию в 2021 году, объяснив свой отъезд возбужденным "фейковым уголовным делом" за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения.

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