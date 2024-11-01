Зачем в Казахстане решено пересмотреть концепцию теробороны

Нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) приняла в первом чтении проект закона "О территориальной обороне". В опубликованных пресс-службой парламента пояснениях отмечается, что основной целью закона является повышение обороноспособности страны в период мобилизации, введения военного положения и непосредственно в военное время. В случае возникновения таких ситуаций перед вступившими в ряды вооруженных отрядов территориальной обороны добровольцами, которые официально получат статус военнослужащих, будут ставиться задачи по обеспечению безопасности населения, охраны региональных объектов особой важности и защите территории страны по месту своей дислокации. Помимо этого, координирующие свои действия с властями на местах добровольческие отряды территориальной обороны смогут привлекаться к охране и непосредственной обороне населенных пунктов, строительству оборонительных сооружений, а также к проведению эвакуационных мероприятий.

С учетом гипотетических угроз

Ожидается, что инициированный министерством обороны Казахстана и разработанный парламентским комитетом по международным делам, обороне и безопасности новый закон "О территориальной обороне " будет окончательно принят уже к концу текущего года после соответствующей подписи президента Токаева. В том, что принятие пройдет в максимально сжатые сроки мало кто сомневается. И военные, и представители депутатского корпуса в своих пояснениях в эфире казахстанских телеканалов особо подчеркивают его актуальность в условиях наблюдаемой в мире геополитической напряженности. Но вместе с тем, все опрошенные DW эксперты заметили, что способных втянуть в войну каких-либо внешних угроз для Казахстана в настоящий момент не существует. Называются несколько причин, которые заставили руководство страны пересмотреть свое отношение к территориальной обороне.

Председатель комитета мажилиса Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан Фото: Anatoly Weißkopf/DW

К примеру, по словам председателя комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан, рассмотренный в первом чтении закон восполняет пробел в национальном законодательстве. "До сих пор в нем не было территориальной обороны. А в сегодняшнем неспокойном мире необходимо предусмотреть действия центральных и местных органов, предприятий в военное время. В этом же контексте разрабатываются поправки в закон о службе в резерве, закон о военно-патриотическом воспитании", - заметила в своем комментарии DW Айгуль Куспан, добавив, что данный закон никак не увязывается с ожиданиями внешней агрессии от соседних стран.

Отрицает связь нового законопроекта с ожиданием вторжения со стороны соседей и бывший заместитель командующего аэромобильными войсками Казахстана, генерал-майор в отставке Махмут Телегусов. "Это все старые наработки. Мы с генералом Шацковым предлагали принять такой закон еще в 2001 году. Но в итоге территориальная оборона вошла лишь одной главой в принятую тогда военную доктрину. В целом за последние двадцать лет подготовка наших военнослужащих ухудшилась. Мобилизационный резерв стал слабым. Только последние события в мире показали необходимость создания мотивированной, заранее хорошо подготовленной территориальной обороны", - рассказал DW Махмут Телегусов. Он уверен, что с принятием закона регулярная подготовка входящих в отряды теробороны добровольцев при наличии кураторов из министерства обороны и при содействии органов власти на местах позволит оперативно решать вопросы и по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и в случае возникновения опасности террористического и экстремистского характера. "Каждый вошедший в состав отрядов территориальной обороны доброволец при нештатных ситуациях за счет проведенных тренировок будет четко знать, что ему надо делать, какие действия предпринимать", - подчеркнул бывший заместитель командующего аэромобильными войсками Казахстана.

Во имя реформ национальной обороны

Наводнение в Казахстане Фото: Turar Kazangapov/REUTERS

О назревшей необходимости реформировать обороноспособность страны, рассказал DW и принимавший участие в разработке закона "О территориальной обороне Республики Казахстан" депутат мажилиса Айдос Сарым. "В связи с последними событиями в мире этот закон, как и целый комплекс других, связанных с вооруженными силами, является плановым в рамках измененной Доктрины национальной обороны. Чему мы в течение нескольких десятилетий не уделяли должного внимания. И когда мы говорим "территориальная оборона", у нас перед глазами не должны стоять только танки и бронетехника. Есть локальные вызовы в виде, например, масштабного наводнения текущего года, на ликвидацию последствий которого нам пришлось привлекать армейские подразделения", - поделился с DW депутат.

Смотр военной техники в Казахстане Фото: Anatoly Weißkopf/DW

И чтобы армию в меньшей степени направлять на выполнение такого рода задач после принятия закона будет создано 20 бригад территориальной обороны, то есть в каждом регионе страны. "Мы миролюбивая страна. Но, тем не менее, весь комплекс угроз, который в мире потенциально существует, от угроз терроризма и экстремизма до каких-то локальных конфликтов в регионе, заставляет нас быть мобильнее, что-то делать на вырост", - подчеркнул Айдос Сарым. При этом он добавил, что ожидающий окончательного принятия закон "О территориальной обороне" является базовым для Национальной гвардии, Службы охраны государства, КНБ, МВД и МЧС, которые, опираясь на его основные положения, смогут создавать свои подразделения теробороны.

Вспоминая опыт Украины

Член консультативно-совещательного органа при президенте Казахстана - Национального курултая - политолог Бурихан Нурмухамедов в своем комментарии DW не исключил, что на процесс ускоренного принятия закона "О территориальной обороне" повлияли события вокруг Украины. По его наблюдениям, именно отряды территориальной обороны сыграли ключевую роль в защите Киева в 2022 году и, напротив, их отсутствие в Курской области позволило ВСУ почти беспрепятственно продвинуться вглубь российской территории. "Мы не можем полностью исключить вероятность прорыва с юга или с какой-либо стороны вооруженных экстремистских групп. Например, из неспокойного Афганистана. Учитывая большую площадь нашей страны, подразделения регулярной армии могут не успеть вовремя на них отреагировать. В этом случае свою роль и должны сыграть собранные из заранее подготовленных добровольцев отряды территориальной обороны, которые и возьмут всю ситуацию под свой контроль", - поделился эксперт своим мнением с DW.

Между тем, рядовые граждане Казахстана в своих комментариях под разъяснениями законопроекта "О территориальной обороне" от военных и депутатов парламента, об Афганистане даже и не вспоминают. Поддерживая создание подразделений теробороны, немало из них высказывают мнение, что если и есть какая-либо угроза, то только с севера или востока.