Дитер Болен: Танками войну не изгнать из мира

Известный немецкий музыкальный модератор, основатель группы Modern Talking Дитер Болен (Dieter Bohlen) продолжает защищать свою пацифистскую позицию по поводу войны в Украине. "Я знаю физику: действие вызывает противодействие. Вы не можете избавиться от этой войны с помощью насилия, посылая все больше и больше танков - это все, что я имел в виду, и это все, что я хотел сказать", - заявил музыкант в интервью немецкому журналу Stern , опубликованному в среду, 11 января.

Так Болен прокомментировал свои слова из летнего выступления на конференции для предпринимателей Founder Summit 2022 в Висбадене. Тогда он заявил, что если бы политики не вводили "все эти санкции", а разумно садились за стол переговоров, то людям не нужно было бы заниматься "всеми этими глупостями". "Теперь мы должны мерзнуть, теперь мы должны делать то и другое, это все дерьмо с моей точки зрения", - возмутился Болен. За свои высказывания он подвергся тогда жесткой критике.

"То, что делает Путин, ужасно плохо"

"Мои адвокаты всегда говорят мне, сначала подумай, потом скажи. Но у меня так не получается", - сокрушается музыкант в интервью Stern. Он ни в коей мере не испытывает симпатию к Путину, подчеркнул музыкант. "Я считаю, то, что делает Путин, ужасно плохим, - заявил Болен. - Я нахожу эту войну отвратительной, и жуткие картины из Украины вызывают у меня и моей семьи глубокую печаль". Однако, по его словам, он не поддерживает "путь постоянной конфронтации, на который мы сейчас вступили".

Болен заметил, что у него много друзей и в России, и в Украине, продолжил музыкант. Его бабушка и мама родом из бывшего Кенигсберга, ныне российского города, напомнил он. А сам Дитер Болен, по его словам, "чувствует в себе печаль русской души и русскую меланхолию".

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