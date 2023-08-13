Дискуссии о Taurus для Киева и иные события 536-го дня войны

Глава МИД Украины призвал Германию поставить ракеты Taurus. Канцлер ФРГ сдержанно прокомментировал этот вопрос. В Херсонской области в результате обстрелов погибли семь человек.

На 536-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 13 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Глава МИД Украины призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus

Украина продолжает оказывать давление на правительство ФРГ в вопросе поставок крылатых ракет Taurus большой дальности для защиты от России. "Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag (BamS). "Формула простая: чем больше дальность ракет, тем меньше продолжительность войны", - добавил он. По словам министра, с помощью этих ракет Украина может "достать до российских оккупационных сил на украинской земле далеко за линией фронта, нарушить их логистику и уничтожить командные центры и склады боеприпасов".

Опасения, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны", заверил глава МИД. "Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал Кулеба, напомнив, что ни одно из предыдущих решений Германии о поставке Украине нового вида оружия не приводило к эскалации конфликта. "Наоборот: немецкое вооружение уже спасло немало украинских жизней", - заключил министр.

Шольц сдержанно прокомментировал возможность поставок Taurus

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему сдержанно высказывается о возможности передачи Украине ракет Taurus. "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы понять, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - заявил он в летнем интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. Это относится и к поставке Taurus, отметил Шольц.

Глава германского правительства призвал международное сообщество продолжить попытки урегулировать военный конфликт России и Украины мирным путем. В связи с этим он упомянул переговоры в Саудовской Аравии 5-6 августа. По словам Шольца, они были "очень важны", хотя "к сожалению, это только начало".

Семь человек погибли в результате обстрелов Херсонской области

Российские войска утром 13 августа обстреляли Херсонскую область, в результате погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщили украинские власти. "В Широкой Балке в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от роду. 12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое", - написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram. Позже он сообщил, что мальчик умер в больнице от полученных ранений.

Двое мужчин, по данным украинских властей, были убиты в селе Станислав. Утверждается, что ВС РФ обстреляли населенный пункт из РСЗО. "Было разрушено и повреждено пять частных жилых домов" - написал в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Клименко сообщил, что в Станиславе было зафиксировано 12 "прилетов". Известно также об одном раненном. Всего, по словам главы украинского МВД, за этот день в Херсонской области 13 человек получили ранения. Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил 14 августа траур по погибшим в результате российских обстрелов.

В Белгороде произошел взрыв, поврежден дом и 16 машин

Во второй половине дня появились сообщения о взрыве в Белгороде. В соцсетях опубликованы фотографии многоэтажного дома на улице Есенина, на которых видно повреждение фасада здания, а также автомобиля, у которого разбито заднее стекло. Очевидцы утверждают, что перед взрывом видели в небе беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате взрыва никто не пострадал. В доме выбиты окна и повреждены кондиционеры, фасад здания, а также 16 автомобилей. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА, указал он.

В течение воскресенья Минобороны РФ четыре раза сообщало о сбитых дронах в Белгородской области. Еще один дрон был утром уничтожен в Курской области, утверждали военные. Губернатор Курской области Роман Старовойт днем обвинил Украину в обстреле села Волфино Глушковского района. По его словам, зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. Три человека получили ранения средней степени тяжести.

Российский корабль огнем остановил сухогруз в Черном море

Утром патрульный корабль Черноморского флота РФ "Василий Быков" обнаружил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, который следовал в украинский порт Измаил и, по версии Минобороны РФ, игнорировал требования об остановке и досмотре. С российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь, на судно высадилась группа для досмотра. Позднее сухогруз продолжил движение в Измаил, указала российская сторона.

Власти Украины обвинили РФ в "акте пиратства" в Черном море. "Целенаправленный обстрел и принудительный досмотр" судна Россией является "безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Происшествие требует "четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества", подчеркнул он. Украина сделает необходимые выводы и выберет оптимальный ответ, добавил Подоляк.

Rheinmetall поставит Украине разведдроны нового поколения

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине современный разведывательный беспилотник Luna NG, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на информированные источники. Помимо функций разведки, БПЛА может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. Издание называет БПЛА нового поколения супердронами, которые способны "видеть и слышать".

В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall. Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет BamS. Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрывается.

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