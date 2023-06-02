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В РФ директор школы уволилась после угроз сторонников войны

Александра Иванова
33 мин. назад

Многие родители выразили поддержку директору пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Елене Ракинцевой и учителям. Ранее в школу приходили сторонники войны против Украины.

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Директор пермской школы №12 Елена Ракинцева
Елена РакинцеваФото: Vitaliy Kropman/DW

Директор пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева решила уволиться с этой должности, сообщили в пятницу, 2 июня, Telegram-канал "Пермь 36,6" и онлайн-издание "7х7 - Горизонтальная Россия". Ранее Ракинцева отказалась разрешить участникам войны в Украине общаться с детьми в рамках предмета "Разговоры о важном". После этого, по данным "7х7", в школу вместе с сотрудниками департамента образования Пермского края приходили сторонники войны против Украины. Активисты пообещали "уничтожить врагов" и выразили надежду на то, что директор школы "не вернется из отпуска", говорится в публикации.

Сообщается, что из школы в знак протеста увольняются и несколько учителей. Тем временем родители учеников повесили на забор учебного заведения плакаты в поддержку директора и педагогов. "Мы любим нашу школу такой, какая она у нас есть! Не уходите, пожалуйста", - написано на одном из плакатов.

Елена Ракинцева называла свою школу одной из лучших лингвистических школ в стране. В рамках соглашения, заключенного между правительствами Германии и России в 1992 году, там шло преподавание на двух языках. Ученики могли после сдачи экзамена получить международный сертификат владения немецким языком и поступать в вузы Германии.

О недопустимости политической агитации в школах

В интервью DW 26 мая Елена Ракинцева напомнила о статье 48-й закона об образовании, в которой говорится  что "педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, религиозных или иных убеждений".

"Это писали очень умные люди, которые понимали, что в случае неопределенности, в случае отсутствия официальной идеологии - а на сегодняшний момент в нашей стране, согласно Конституции РФ, она отсутствует - очень важно не вызвать гражданское противостояние в обществе, в том числе и в школе", - подчеркнула директор. Она добавила, что пермская школа №12 "десятилетиями формировала среду, свободную от любого давления", и призвала подумать о психологической безопасности детей.

О визите сотрудников ФСБ в школу

Директор школы №12 рассказала DW также, что накануне экзаменов по немецкому языку в учебное заведение приходили сотрудники ФСБ. О своем визите они предупредили заранее и не "вваливались" на экзамен, как писали некоторые СМИ, пояснила Елена Ракинцева.

Что касается "депортации" из РФ гражданина Германии, принимавшего у учащихся экзамен по языку, о которой тоже сообщали СМИ, то этот инцидент с учебным заведением, по словам Ракинцевой, никак не связан. "Полагаю, это произошло в рамках вынужденного сокращения штатов посольств России и Германии", - указала она.

Между тем директор подтвердила, что действовавшую в школе международную программу обмена с Германией недавно закрыли.

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