Дипломаты ФРГ установили контакт с повстанцами в Сирии

Главными темами переговоров немецкой делегации в Дамаске были политический переходный процесс и защита прав меньшинств и женщин в Сирии.

Германские дипломаты 17 декабря в Дамаске впервые установили прямой контакт с главой исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Ахмедом аш-Шараа, сообщает агентство dpa в среду, 18 декабря.

"В центре обсуждений были политический переходный процесс и наши ожидания в отношении защиты меньшинств и прав женщин в целях поддержки мирного развития в Сирии", - цитирует агентство заявление МИД ФРГ.

Ранее новостная передача Tagesschau телеканала ARD сообщила на своем сайте, что немецкую делегацию, проводящую переговоры с повстанцами в Сирии, будет возглавлять уполномоченный МИД ФРГ по Ближнему Востоку Тобиас Тункель (Tobias Tunkel).

ЕС и ООН после свержения режима Башара Асада в Сирии также уже начали налаживать контакты с представителями повстанцев, захвативших там власть. Как указывает Tagesschau, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас направила для этих целей в Дамаск опытного немецкого дипломата Михаэля Онмахта (Michael Ohnmacht).

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен также уже провел переговоры с аш-Шараа, следует из сообщения.

ХТШ пока в списке террористических группировок

До сих пор Брюссель не поддерживал контактов с исламистской группировкой"Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), свергнувшей Асада в начале декабря. Так же как и ООН, ЕС объявил ХТШ "террористической организацией" и ввел санкции против нее. После свержения Асада ХТШ назначила Мухаммеда аль-Башира главой переходного правительства и, по словам дипломатов, выступает с более умеренных позиций.

В свою очередь США, Великобритания, а также входящие в ЕС Франция и Италия объявили о собственных дипломатических контактах с Дамаском.