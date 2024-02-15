Берлинский музей приобрел диковинное яйцо

Немецкий исторический музей Берлина пополнил свою коллекцию прикладного искусства чрезвычайно редким экземпляром - страусиным яйцом начала XVII века, на котором выгравированы сцены жизни того периода. Этот диковинный предмет можно будет увидеть на предстоящей временной выставке "Что такое Просвещение? Вопросы XVIII века", которая откроется 18 октября 2024 года.

Плантатор, сажающий табак, - одна из трех гравировок на яйце Фото: Sebastian Ahlers/DHM

Яйцо как рекламная акция

На новоприобретенном страусином яйце выгравированы три изображения, на которых представлены товары из Нового Света: финиковая пальма с пышными плодовыми кистями, человек, взбирающийся на кокосовое дерево, чтобы собрать плоды, и сидящий на корточках плантатор, сажающий небольшой куст табака. Эти картинки выполнены по мотивам иллюстрированного путевого очерка голландского морского путешественника Яна Гюйгена ван Линсхотена (1563-1611), опубликованного в Амстердаме в 1596 году.

Берлинский музей смог также приобрести для своей коллекции латинскую версию этой рукописи, опубликованную в 1599 году. Очерки ван Линсхотена вдохновили голландцев на отправку первой экспедиции в Ост-Индию, которая привела к основанию "Голландской Ост-Индской компании" в 1602 году.

Финиковая пальма - одна из трех гравировок на яйце Фото: Sebastian Ahlers/DHM

Яйцо как предмет роскоши

Страусиные яйца еще в древности пользовались большой популярностью и имели коммерческий успех. Однако наибольшее распространение они получили в немецкоязычных странах в XV и XVI веках. Некоторые экземпляры, как в необработанном виде, так и оправленные в серебро и превращенные в предметы роскоши, нашли свое место в коллекциях произведений искусства европейских монархов, а также в церковных сокровищницах.

Образцы гравированных страусиных яиц, созданных в ранний период Нового времени, чрезвычайно редки, и во всем мире их сохранилось всего несколько штук.

Страница из очерка голландского путешественника Яна Гюйгена ван Линсхотена Фото: DHM

Музею оказали поддержку

"Мы очень рады, что благодаря щедрой поддержке немецкой Ассоциации музеев, этот уникальный и прекрасно сохранившийся предмет попал в нашу коллекцию и окажется на новой постоянной выставке, над которой мы сейчас работаем. Благодаря своей красоте, четким изображениям и по причине своей оригинальности, это страусиное яйцо прекрасно подходит для показа в музее", - прокомментировал в пресс-релизе новое приобретение Фриц Бакхаус (Fritz Backhaus), директор отдела коллекций Немецкого исторического музея Берлина.

В свою очередь Ульрих Деппендорф (Ulrich Deppendorf), председатель Ассоциации музеев, пояснил, что его организация оказывает поддержку тогда, когда музей не может оплатить покупку из собственных средств, и в данном случае им было особенно приятно помочь в приобретении этого уникального предмета, а также в восстановлении его истории.

Гравированное страусиное яйцо и рукопись на латинском языке Ассоциация передаст Немецкому историческому музею Берлина 15 февраля 2024 года на торжественной церемонии, посвященной его 20-летию.