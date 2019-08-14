 DIHK констатирует падение темпов роста экономики в ФРГ | Экономические новости из Германии | DW | 30.10.2019

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Экономика

DIHK констатирует падение темпов роста экономики в ФРГ

Эксперты скорректировали резко в сторону снижения прогнозы по конъюнктуре на 2019 год. Если в прошлом году DIHK прогнозировало рост экономики на уровне 1,7 процента, то теперь - лишь на уровне 0,4 процента.

На строительном объекте в Германии

На строительном объекте в Германии

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) констатировало падение темпов роста экономики в ФРГ. Еще никогда со времен всемирного финансового кризиса десятилетней давности германские предприятия не давали столь пессимистичных ответов, как теперь, говорится в сообщении DIHK, обнародованном в среду, 30 октября.

В сообщении отмечается, что деловые ожидания немецких фирм заметно ухудшились, предприятия сокращают инвестиции, нынешняя слабость мировой экономики особенно негативно сказывается на немецкой промышленности, ориентированной на экспорт.

Контекст

Немецкий бизнес расширяет сотрудничество с Восточной Европой, Польша как торговый партнер уже обогнала Великобританию и стала в два раза важнее, чем РФ. (26.08.2019)

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

Корректировка прогнозов

DIHK сильно скорректировало в сторону снижения прогнозы по темпам развития экономики в ФРГ на 2019 и 2020 годы. Объединение теперь ожидает, что в 2019 году прирост экономики составит лишь 0,4 процента. Только осенью прошлого года, DIHK прогнозировала прирост на уровне 1,7 процента. На предстоящий год объединение предсказывает рост ВВП в объеме 0,5 процента.

Прогнозы DIHK - пессимистичнее, чем прогнозы федерального правительства, которое ожидает в текущем году прироста экономики на 0,5, а в 2010 - на 1,0 процента.

По результатам опроса, проведенного DIHK среди 28 тысяч предприятий, деловая ситуация немецких фирм ухудшилась третий раз подряд.

  • Оператор перед мониторами с надписью Ачимгаз следит за добычей газа

    Немецкие компании на российском рынке

    BASF

    Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с "Газпромом" СП "Ачимгаз", добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода "Северный поток" и морского участка строящегося "Южного потока". К тому же она вместе с "Лукойлом" добывает нефть в Волгограде.

  • Конечноая точка газопровода Северный поток в Германии

    Немецкие компании на российском рынке

    E.on

    Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня "Э.ОН Россия" производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с "Газпромом" концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе "Северный поток".

  • Поезд Сапсан

    Немецкие компании на российском рынке

    Siemens

    Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные "Сапсаны", и электропоезда "Ласточка". Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.

  • Рабочие на сборке автомобиля на заводе Фольксвагена в Калуге

    Немецкие компании на российском рынке

    Volkswagen

    Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

  • Торжественная встреча в Гамбурге поезда из Китая

    Немецкие компании на российском рынке

    Deutsche Bahn

    Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с "Российскими железными дорогами" – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.

  • Один из филиалов Metro в России

    Немецкие компании на российском рынке

    Metro

    Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.

  • Стиральный порошок Persil - один из самых известных товаров концерна Henkel

    Немецкие компании на российском рынке

    Henkel

    Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.

  • Сотрудник DHL несет пакет на фоне машины с логотипом компании

    Немецкие компании на российском рынке

    DHL

    Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.

  • Форма сборной России по футболу от Adidas

    Немецкие компании на российском рынке

    Adidas

    Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ - около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas.

    Автор: Андрей Гурков


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Экономику России уже трудно представить без иностранных производственных и сервисных компаний. К крупным инвесторам и работодателям в РФ относятся и ведущие концерны Германии. (31.07.2014)  

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