 Die Welt сообщил об исключении ряда лиц из санкционного списка ЕС по Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 13.04.2019

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Европа

Die Welt сообщил об исключении ряда лиц из санкционного списка ЕС по Украине

Санкции ЕС сняты, в частности, с девяти украинцев из ближайшего окружения Виктора Януковича за отсутствием доказательств, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Федерика Могерини

По информации немецкого издания Welt am Sonntag, Евросоюз снял введенные в 2014 году санкции за украинский конфликт с нескольких человек. В частности, из европейского черного списка исключены девять украинцев из окружения экс-президента Виктора Януковича, сообщается на сайте Die Welt в субботу, 13 апреля, со ссылкой на внутренние документы Европейской внешнеполитической службы (EAD).

Контекст

ЕС продлил санкции против украинского экс-президента Януковича и его окружения, которые действуют уже пять лет. Но шансов вернуть в Украину, вероятно, краденные миллионы все меньше. (05.03.2019)

Третий срок для экс-президента Украины, уже дважды побывавшего в тюрьме, начался задолго до оглашения ему обвинительного приговора. Он уже пять лет находится в добровольном плену у Путина. (25.01.2019)

Решение принято в связи с отсутствующими доказательствами, свидетельствующими о вине отдельных фигурантов черного списка, указывается далее в анонсе воскресного выпуска газеты - Welt am Sonntag.

Ротенберг и Киселев не смогли добиться исключения из списка

При этом в некоторых случаях фигурантам санкционного списка ЕС не удалось опротестовать эти меры в суде. В частности, судебные процессы проиграли российский олигарх Аркадий Ротенберг и телеведущий Дмитрий Киселев. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в письме председателю комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистеру (David McAllister), имеющемся в распоряжении Welt am Sonntag.

В настоящее время штрафные меры в связи с нарушением территориальной целостности Украины и конфликтом на ее территории действуют в отношении 170 лиц и 44 организаций, отмечает далее издание.

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    Автор: Ирина Филатова


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