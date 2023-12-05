Эвакуация россиян из Газы: в Москву прибыл девятый самолет

В столицу России из Каира прилетел очередной спецборт с гражданами РФ, которых эвакуировали из сектора Газа. Всего с начала гуммиссии, по данным МЧС, в Россию вернули более 880 человек.

В Москву из столицы Египта прилетел самолет МЧС РФ со 120 россиянами, которых эвакуировали из сектора Газа, заявила пресс-служба ведомства в Telegram вечером в понедельник, 4 декабря. "На девятом спецборте МЧС России из Каира в Москву прибыли 120 граждан, из них 30 детей", - говорится в сообщении. "С начала гуманитарной миссии самолетами МЧС России перевезено свыше 880 человек, из них более 380 детей, пожелавших покинуть зону палестино-израильского конфликта", - добавляют в министерстве.

По данным российского ведомства, прибывшим оказывают "медицинскую и психологическую помощь". Уточняют также местонахождение пунктов временного размещения эвакуированных - они расположены в Чечне, Дагестане, Московской, Калужской и Липецкой областях.

МЧС России утверждает, что в египетский город Эль-Ариш 12 рейсами ведомства уже доставлено более 288 тонн гумпомощи для жителей Газы.

Власти РФ: заявки на эвакуацию оформили более 900 человек

Как сообщали российские СМИ, накануне группа граждан России в составе 133 человек и членов их семей пересекла пункт пропуска "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. В ноябре президент РФ Владимир Путин отметил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, 639 из которых - граждане России и 271 - их родственники.

В конце октября представители террористической организации ХАМАС, захватившей в заложники более 240 человек в Израиле, сообщили, что получили от МИД РФ список с именами восьми россиян, которые могут быть среди удерживаемых боевиками в секторе Газа людей. "Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", - цитировали тогда ХАМАС российские госСМИ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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