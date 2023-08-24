Deutsches Theater Berlin признан "театром года"

Он известен своим интересом к Восточной Европе. На его сцене состоялись премьеры спектаклей Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина.

Столичный театр Deutsches Theater Berlin признан лучшим театром года в немецкоязычном пространстве. Об этом сообщило в четверг, 24 августа, немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на опрос, проводимый журналом Theater heute среди театральных обозревателей Германии, Австрии и Швейцарии.

Ульрих Куон Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

14 лет берлинским Немецким театром руководил Ульрих Куон (Ulrich Khuon). За это время на сцене состоялось 384 премьеры, среди которых - "Декамерон" (2020 год) в постановке Кирилла Серебренникова, и "Платонов" (2022) в постановке Тимофея Кулябина.

В 2023 году стало известно о том, что 72-летний Куон покидает Deutsches Theater Berlin, а с нового сезона 2023/2024 театром будет руководить Ирис Лауфенберг (Iris Laufenberg).

В 1945 году берлинский "Немецкий театр" одним из первых возобновил свою деятельность в разрушенном Берлине. За билетами выстраивались длинные очереди. Одной из первых послевоенных постановок стал "Натан Мудрый" Лессинга, в свое время запрещенный нацистами. Немецкий театр, особенно оказавшись в 1945 году в советской зоне оккупации, часто обращался к русской драматургии, и советской. На сцене Deutsches Theater Berlin шли пьесы Чехова, Островского, Горького, Арбузова, Погодина. Сегодня Deutsches Theater - один из самых популярных театров столицы

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