  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТеатрГермания

Deutsches Theater Berlin признан "театром года"

Вера Фридрих
24 августа 2023 г.

Он известен своим интересом к Восточной Европе. На его сцене состоялись премьеры спектаклей Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина.

https://p.dw.com/p/4VX01
Deutsches Theater Berlin, основное здание было построено в 1848 году
Deutsches Theater Berlin, основное здание было построено в 1848 годуФото: Eventpress Hoensch/picture alliance

Столичный театр Deutsches Theater Berlin признан лучшим театром года в немецкоязычном пространстве. Об этом сообщило в четверг, 24 августа, немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на опрос, проводимый журналом Theater heute среди театральных обозревателей Германии, Австрии и Швейцарии. 

Ульрих Куон
Ульрих КуонФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

14 лет берлинским Немецким театром руководил Ульрих Куон (Ulrich Khuon). За это время на сцене состоялось 384 премьеры, среди которых - "Декамерон" (2020 год) в постановке Кирилла Серебренникова, и "Платонов" (2022) в постановке Тимофея Кулябина.

В 2023 году стало известно о том, что 72-летний Куон покидает Deutsches Theater Berlin, а с нового сезона 2023/2024 театром будет руководить Ирис Лауфенберг (Iris Laufenberg).

В 1945 году берлинский "Немецкий театр" одним из первых возобновил свою деятельность в разрушенном Берлине. За билетами выстраивались длинные очереди. Одной из первых послевоенных постановок стал "Натан Мудрый" Лессинга, в свое время запрещенный нацистами. Немецкий театр, особенно оказавшись в 1945 году в советской зоне оккупации, часто обращался к русской драматургии, и советской. На сцене Deutsches Theater Berlin шли пьесы Чехова, Островского, Горького, Арбузова, Погодина. Сегодня Deutsches Theater - один из самых популярных театров столицы

Смотрите также: 

Российский режиссер Кулябин ставит Чехова в Берлине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Коллеги Жени Беркович и Светланы Петрийчук пытаются понять цели российских властей, которые обвиняют авторов спектакля "Финист ясный сокол" в "одобрении терроризма".
Культура6 мая 2023 г.
Театр на Таганке, 1977 год

Марина Давыдова: Россия против Брехта

Марина Давыдова: Россия против Брехта

По случаю 125-летия Бертольта Брехта, одного из отцов современного театра, режиссер и театровед Марина Давыдова рассуждает в интервью DW об отношении к Брехту в России и о будущем российского театра.
Культура9 февраля 2023 г.
Deutsches Theater Berlin поддерживает Серебренникова в полном составе!

Европейские театры поддержали Серебренникова

Европейские театры поддержали Серебренникова

Художественные руководители крупнейших театров Германии и Швейцарии шокированы тем, какую меру наказания озвучило гособвинение в Мещанском суде Москвы.
Культура23 июня 2020 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Тверской области
Трансляция

ISW: Путин "почти наверняка" поручил сбить самолет Пригожина

Конфликты24 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

24 августа 1963 года, первый день Бундеслиги в Мюнстере: Preußen Münster против Hamburger SV. Результат игры - 1:1

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Как 60 лет назад в Германии появилась Бундеслига

Футбол24 августа 2023 г.
Акция протеста в Сеуле против сброса в океан радиоактивной воды с "Фкусимы-1"

Опасен ли сброс в океан радиоактивной воды с "Фукусимы-1"?

Опасен ли сброс в океан радиоактивной воды с "Фукусимы-1"?

Природа и окружающая среда24 августа 2023 г.
Работник компании "Уралхим" готовит к отправке на экспорт очередную партию удобрений

Bild требует остановить поток "кровавых удобрений Путина"

Bild требует остановить поток "кровавых удобрений Путина"

Экономика и бизнес23 августа 2023 г.
Поверхность Луны на фото, переданном индийским космическим аппаратом "Чандраян-3"

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Технологии23 августа 2023 г.
Маленькие вундеркинды - скрипач Майлз и пианист Мэддок Марсоллек

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Общество23 августа 2023 г.
Девушка за ноутбуком

Переезд в ФРГ на работу упрощают: главное о новом законе

Переезд в ФРГ на работу упрощают: главное о новом законе

Миграция23 августа 2023 г.
На главную страницу