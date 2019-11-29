Министр финансов ФРГ анонсировал 300 млрд евро новой задолженности

Задолженность федерального бюджета Германии в следующем году будет выше, чем изначально планировалось правительством. До конца 2020 года и в 2021 году на фоне пандемии планируется взять в долг "чуть более 300 млрд евро". Об этом в воскресенье, 22 ноября, на пресс-конференции в Берлине заявил вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Общению с журналистами предшествовало участие министра в саммте G20 - совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Шольц подчеркнул, что хотя указанная сумма не является окончательной, ее размер, как ожидается, существенно не изменится.

Увеличение трат на здравоохранение и помощь бизнесу

Между тем, как передала 22 ноября газета Bild со ссылкой на источники в Минфине ФРГ, новая задолженность в 2021 году может превысить 160 млрд евро.

В то же время, как следовало из проекта федерального бюджета на 2021 год и финансового планирования до 2024 года, которые 23 сентября были утверждены кабинетом министров, на фоне нынешней "чрезвычайной ситуации" в следующем году были запланированы новые долги в объеме 96 млрд евро.

По сведениям издания, рост итоговой суммы связан с увеличением расходов на экономическую помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии. На эти цели планируется выделить почти 40 млрд евро.

Кроме того, министерство здравоохранения ФРГ получит значительно больше средств, чем предполагалось ранее. Так, еще два млрд евро планируется направить на продление компенсационных выплат больницам.

Когда задействуют "долговой тормоз"?

Согласно принятому кабмином ФРГ в сентябре решению, с 2022 года предполагается вновь задействовать так называемый "долговой тормоз", однако новые кредиты в размере 22,4 млрд евро запланированы и на 2024 год.

"Мы действуем решительно, даже если это стоит много денег, поскольку ничегонеделание обойдется нашей стране гораздо дороже", - пояснял тогда министр финансов ФРГ Шольц, комментируя высокий уровень запланированной новой задолженности.

Смотрите также:

Где в Германии шьют защитные маски В Германии пока нет обязательного предписания носить защитные маски в общественных местах, как, например, в Чехии. Однако жители страны готовятся к этому варианту развития событий, а также налаживают производство простых масок для медицинских учреждений и прочих служб, в них нуждающихся. Такие модели со сменными фильтрами сейчас вяжет художница из Ганновера Манша Фридрих.

Где в Германии шьют защитные маски На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

Где в Германии шьют защитные маски Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

Где в Германии шьют защитные маски Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

Где в Германии шьют защитные маски В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

Где в Германии шьют защитные маски Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

Где в Германии шьют защитные маски Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

Где в Германии шьют защитные маски Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

Где в Германии шьют защитные маски Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг). Автор: Максим Нелюбин

