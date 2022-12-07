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Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance
ПолитикаЛатвия

Deutsche Welle официально открыла бюро в Риге

Сергей Сатановский Рига
5 мин. назад

В столице Латвии официально открыт корпункт Deutsche Welle. Многие журналисты нового офиса оказались в Риге из-за запрета DW в России.

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В столице Латвии в среду, 7 декабря, официально открылось представительство Deutsche Welle. В рижской редакции будут работать и московские корреспонденты DW, которые вынужденно покинули Россию после запрета DW Кремлем. На официальном открытии бюро присутствовали генеральный директор телекомпании Питер Лимбург, первые лица Латвии и коллеги-журналисты из десятков российских и латвийских редакций.

Официальное открытие рижского бюро Deutsche Welle состоялось в историческом центре Риги. Строительство нового офиса продолжалось с весны, когда сюда вынужденно переехали сотрудники московского представительства телерадиокомпании. Из редакции на улице Gertrudes в столице Латвии теперь работают корреспонденты онлайн-издания и видеокоманда Deutsche Welle. Офис в Риге будет заниматься темами из России и постсоветского пространства.

На церемонию открытия бюро в Риге из Берлина приехал генеральный директор Deutsche Welle Питер Лимбург.

Шеф-корреспондент бюро DW в Риге Юрий Решето приветствовал гостей на английском и латышском языках. "Не люблю пафосных речей, но после случившегося в Москве Латвия снова дала мне и моим коллегам возможность дышать, - поблагодарил собравшихся глава рижского офиса. - Конечно, я имею в виду свободу прессы, без которой журналисты не могут работать".

Российские независимые журналисты в Латвии

Власти Латвии предложили перенести в их столицу московский офис вещателя после репрессий, которым подверглись журналисты в феврале 2022 года. 3 февраля Министерство иностранных дел (МИД) России объявил об отзыве лицензии DW на вещание в этой стране и закрытии офиса телекомпании в Москве. Российские власти оправдали свои действия трудностями, с которыми столкнулось пропагандистское издание RT в Германии.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle. 28 марта Министерство юстиции РФ внесло DW в список "иностранных агентов". После подписания в марте президентом РФ закона об уголовном наказании за "фейки" о российской армии работа независимых журналистов в Москве стала небезопасной.

Сейчас в России без VPN недоступны сайты почти всех независимых СМИ. Многие из них по приглашению властей Латвии открыли свои офисы в этой стране. 6 декабря надзорный орган Латвии NEPLP отозвал лицензию на вещание у телеканала "Дождь". Чиновники посчитали, что журналисты издания представляют угрозу национальной безопасности страны. На "Дожде" отвергли обвинения как "абсурдные".

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