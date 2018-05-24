 Deutsche Bank продает бизнес с хедж-фондами французскому BNP Paribas | Экономические новости из Германии | DW | 23.09.2019

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Экономика

Deutsche Bank продает бизнес с хедж-фондами французскому BNP Paribas

Deutsche Bank и BNP Paribas достигли окончательного соглашения о передаче двух направлений бизнеса - хедж-фондов и электронной торговли акциями.

Главный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Главный офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Руководство Deutsche Bank достигло окончательного соглашения с французским концерном BNP Paribas о продаже подразделений Global Prime Finance (хедж-фонды) и Electronic Equities (электронная торговля акциями). Об этом сообщили оба финансово-кредитных института в понедельник, 23 сентября.

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Согласно договоренности, Deutsche Bank продолжит вести бизнес по обоим направлениям до тех пор, пока все клиенты не будут переданы PNP Paribas. При этом немецкий банк передаст французскому конкуренту технологию и сотрудников. О стоимости сделки и дальнейших деталях не сообщается. По данным газеты Financial Times, от Deutsche Bank к BNP Paribas перейдут до 800 сотрудников.

Реструктуризация бизнеса Deutsche Bank

Для того, чтобы сделка состоялась, ее должны одобрить надзорные органы.

Крупнейший немецкий банк еще в июле сообщил о радикальной реструктуризации бизнеса в сфере хедж-фондов и электронной торговли акциями и предварительном соглашении о передачи данных подразделений французскому концерну.

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