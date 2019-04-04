 Deutsche Bank перестает бронировать отели во владении султаната Брунея | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2019

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Мир

Deutsche Bank перестает бронировать отели во владении султаната Брунея

Отказываясь от услуг гостиниц группы Dorchester Collection, Deutsche Bank выступает за права членов ЛГБТ-сообщества, заявила пресс-служба банка.

Здание офиса Deutsche Bank в Нью-Йорке

Здание офиса Deutsche Bank в Нью-Йорке

Deutsche Bank больше не будет пользоваться услугами группы отелей Dorchester Collection и бронировать номера в гостиницах, которыми владеет данная компания.

Таким образом, банк выступает за права лиц лесбийской, гомосексуальной, трансгендерной и интерсексуальной ориентации, сообщила пресс-служба Deutsche Bank в четверг, 4 апреля.

Контекст

Закону о "браке для всех" в Германии исполнился 1 октября ровно год. Сколько пар официально оформили отношения? Какие города являются лидерами статистики? (01.10.2018)

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Соответствующее решение руководство компании приняло непосредственно после того, как в Брунее был издан закон, предусматривающий смертную казнь за гомосексуальные связи.

"Новые законы Брунея нарушают права человека"

"Новые законы, принятые в Брунее, нарушают основные права человека, - заявил член правления Deutsche Bank Стюарт Льюис. - Наш долг, как предприятия, выступить против нарушения прав человека". По словам Льюиса, Deutsche Bank является одним из мировых сторонников защиты прав ЛГБТ-сообщества и регулярно проверяет своих бизнес-партнеров в этом отношении.

В 2019 году Deutsche Bank стал одним из сооснователей консорциума Partnership for Global LSBTQI Equality (Партнерство за глобальное ЛГБТ-равенство. - Ред.), цель которого состоит в более активной интеграции членов ЛГБТ-сообщества в экономическую жизнь.

К группе Dorchester Collection, принадлежащей государственной структуре Брунея Brunei Investment Agency, относятся девять отелей класса люкс, расположенные в Лондоне, Аскоте, Париже, Риме, Милане, Беверли Хиллс и Лос-Анджелесе.

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