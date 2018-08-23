Deutsche Bank объяснил суровый тон письма в адрес правительства РФ

В рамках проверки "Знай своего клиента" Deutsche Bank обратился к правительству РФ. В письме российский кабмин был назван "фирмой".
Правительство РФ получило от лондонского отделения Deutsche Bank запрос с требованием предоставить "самую свежую информацию о вашей фирме". Об этом в четверг, 23 августа, пишет российское издание "Ведомости". Получение запроса подтвердили в российском Минфине. Как сообщили представители банка, подобные письма рассылаются в рамках проверки KYC (Know Your Customer - "Знай своего клиента"), которая является стандартной практикой по всему миру.
В Deutsche Bank отмечают, что информация о клиенте должна периодически обновляться, а отсутствие новых сведений может привести к прекращению "деловых отношений". При этом срок, отведенный на получение данных, уже истек, а российское правительство не стало отвечать на запрос банка.
Угрозу не следует рассматривать всерьез
Как пояснили DW в московском отделении Deutsche Bank, речь идет о рутинном письме, которые тысячами рассылаются клиентам банка в рамках процедуры KYC. Суровый тон письма и угрозу разорвать отношения с правительством РФ не следует воспринимать всерьез.
Россию ведущий немецкий финансовый институт по-прежнему рассматривает как один из приоритетных рынков, заверил представитель банка. Письмо также никак не связано с возможными новыми санкции США в отношении России, которые могут ограничить сделки с гособлигациями РФ, сказали в Deutsche Bank.
Новая стратегия от нового менеджера?
В апреле директором по операциям банка стал Франк Кунке (Frank Kuhnke), который, в частности, отвечает за улучшение процедуры KYC. Он изменил часть документооборота, занимается снижением расходов банка, а также известен тем, что угрожает окончанием бизнес-отношений. За его прямолинейность Кунке в банке называют Франк-танк, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпуска облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом.
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