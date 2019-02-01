Deutsche Bank начал переговоры о слиянии с Commerzbank

Крупнейшие финансовые институты Германии Deutsche Bank и Commerzbank начали переговоры о возможном слиянии. Об этом говорится в сообщении обоих банков, распространенном в воскресенье, 17 марта, после раздельных заседаний их правлений.

Ранняя стадия переговоров еще не означает успешного результата, подчеркивают знакомые с ситуацией собеседники.

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также бывший глава немецкого отделения Goldman Sachs Йорг Кукис (Jörg Kukies) неоднократно утверждали, что стране необходимы устойчивые финансовые институты. По их словам, официальный Берлин "открыт к экономически разумным вариантам".

Профсоюзы опасаются масштабных сокращений

Ожидается, что вопрос о возможном объединении будет рассматриваться наблюдательными советами финансовых институтов 21 марта. Профсоюзы выступают с жесткой критикой подобного шага. По их мнению, это грозит сокращением десятков тысяч рабочих мест. Представители профсоюзов в советах обоих финансовых институтов уже заявили, что намерены голосовать против предполагаемого слияния.

По итогам 2018 года Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. Предыдущий год крупнейший финансовый институт Германии завершил с убытками в размере 735 млн евро. Прибыль Commerzbank за 2018 год составила 865 млн евро.

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