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Боеприпасы на складе под Воронежем детонировали больше суток

Евгений Жуков
25 августа 2024 г.

После взрыва на складе боеприпасов в Острогожске под Воронежем свои дома покинули свыше 600 человек. Власти заявили о прекращении "активной фазы детонации" лишь спустя более суток.

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Пожар и детонация на складе боеприпасов в России (фото из архива)
Пожар и детонация на складе боеприпасов в России (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

Спустя более суток после атаки дронов по складу с боеприпасами в Острогожском районе Воронежской области закончилась "активная фаза детонации взрывоопасных объектов". Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила пресс-служба областного правительства, отметив, что на месте начали работать группы разминирования.

По данным властей на вечер 24 августа, свои дома покинули более 600 местных жителей. Несмотря на то, что для этого были организованы несколько пунктов временного размещения и выделены автобусы, "почти все граждане переехали к своим родственникам и знакомым", указывается в сообщении. Одна из пострадавших при взрывах, по сведениям областного правительства, находится в больнице в тяжелом состоянии.

К утру воскресенья вход и въезд в населенные пункты, из которых эвакуировали жителей, были запрещены, в некоторых населенных пунктах района продолжает действовать режим ЧС.

В настоящее время группы разминирования ведут обследование населенных пунктов, где была проведена эвакуация, и прилегающих территорий, сообщил глава Острогожского района Сергей Хорошилов. По его словам, эвакуированные уже начинают возвращаться в свои дома.

Дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области

В ночь на 24 августа на загоревшемся в результате ночной атаки беспилотников складе боеприпасов в Острогожске началась детонация взрывоопасных объектов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил о двух пострадавших, в трех населенных пунктах был введен режим ЧС.

По сведениям Telegram-канала Astra, в Острогожске располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы министерства обороны РФ.

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